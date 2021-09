Sono passati sette anni da quando il Milan ha calcato per l'ultima volta il più importante palcoscenico del calcio internazionale, la Champions League. Gli uomini di Stefano Pioli sfideranno il Liverpool mercoledì 15 settembre alle ore 21, in un match che si preannuncia all'insegna dello spettacolo.

L'allenatore rossonero potrà contare sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha mostrato di essere in forma contro la Lazio quando, subentrato dalla panchina, ha segnato la rete del 2-0 dopo 7 minuti. Molto probabilmente lo svedese partirà dall'inizio ad Anfield, con Olivier Giroud che potrebbe sostituirlo a gara in corso, poiché il campione scandinavo potrebbe non avere ancora i 90 minuti nelle gambe.

Liverpool-Milan, qualche assenza per gli inglesi

Il match contro il Liverpool sarà importante per capire le ambizioni dei rossoneri in Champions League. Qualora il Milan dovesse uscire imbattuto da Anfield, diventerebbe concreto l'obiettivo di lottare per passare il turno.

I rossoneri vengono da una convincente prestazione contro la Lazio, ma soprattutto c'è da registrare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il quale sembra destinato ad una maglia da titolare dopo aver disputato circa 30 minuti contro il club capitolino.

Jürgen Klopp dovrebbe schierare il suo Liverpool con il solito 4-3-3, ma dovrà fare a meno degli infortunati Elliott e Minamino.

Le probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N.

Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic.

Liverpool-Milan, il match in onda su Sky

Il match che aprirà il cammino del Milan in Champions League vedrà i rossoneri ospiti del Liverpool di Jürgen Klopp mercoledì 15 settembre alle ore 21 ad Anfield Road.

La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, mentre sarà possibile seguire la sfida in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW, ma anche Infinity+.

L'altro match del girone si disputerà in contemporanea e vedrà sfidarsi l'Atletico Madrid di Simeone e il Porto, con gli spagnoli favoriti per la vittoria.

Tornando a Liverpool-Milan, i rossoneri partono da sfavoriti secondo i bookmakers, infatti la vittoria dei Reds è quotata a 1,53. La tradizione dei rossoneri contro le squadre inglesi negli ultimi anni sembra giustificare questi pronostici, poiché la compagine milanese è riuscita ad ottenere una sola vittoria nelle ultime 13 gare. L'ultimo successo risale al 2012 quando il Milan riuscì a battere l'Arsenal per 4-0.