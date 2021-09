La Juventus di mister Massimiliano Allegri si prepara a esordire in Champions League: questo martedì 14 settembre alle ore 21 dovrà affrontare in trasferta il club svedese del Malmoe.

Gli uomini di Allegri avranno il compito di riscattarsi dopo una partenza in campionato negativa (con un solo punto in tre giornate).

La Juventus e Allegri potranno contare nuovamente sui giocatori sudamericani

Nell'ultima trasferta di Serie A contro il Napoli, la Juventus non ha avuto a disposizione i giocatori sudamericani che erano tornati troppo a ridosso della sfida, dopo i match di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 con le rispettive nazionali.

Questa volta invece Allegri - come confermato in conferenza stampa - ha convocato tutti i sudamericani, da Dybala a Cuadrado, passando per Bentancur, Alex Sandro e Danilo. In porta confermerà ancora una volta Sczcesny che, nonostante gli ultimi errori, gode di piena fiducia da parte di Allegri.

La Juventus però dovrà fare a meno anche questa volta di Federico Chiesa, che non era stato convocato per la sfida di Napoli a causa di un problema muscolare, ma non è riuscito a recuperare neppure per la trasferta svedese. A proposito di tale assenza Allegri ha detto: "Chiesa non era tranquillo col problema al flessore, andare a rischiare in questo momento di perdere giocatori per un mese, ho preferito lasciarlo lavorare a casa".

Rimarranno a Torino anche Federico Bernardeschi, che ha subito un colpo al ginocchio nella sfida dello scorso sabato, il lungodegente Arthur Melo e il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge.

Parlando dell'avversario, Allegri ha detto: "Sarà importante giocare una partita tecnica e concedere loro poche palle inattive, perché il Malmoe è una squadra molto fisica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le partite si devono affrontare con serenità e sapere cosa migliorare a prescindere dai risultati".

Bonucci su Sczcesny: 'Non deve ascoltare le critiche'

Nel corso della conferenza stampa oltre a Max Allegri è intervenuto anche Leonardo Bonucci che ha risposto a molte domande relative soprattutto alla partita contro il Napoli.

Il difensore della nazionale italiana ha difeso apertamente il portiere Wojciech Szczęsny, che nelle ultime uscite non ha brillato.

Bonucci ha ribadito più volte come il portiere dovrà essere bravo a reagire agli errori commessi, ma al tempo stesso non deve ascoltare le critiche dei giornalisti e dei tifosi, ma deve pensare semplicemente a lavorare: "Szczesny deve stare tranquillo e non dare peso alle critiche. Dobbiamo stare tutti concentrati sul campo per far sì che questo momento passi più velocemente possibile"

Il difensore bianconero ha parlato anche delle ultime uscite stagionali della Juventus, dicendo che un club come quello bianconero deve dare il massimo per essere almeno nelle prime otto d'Europa, ma al tempo stesso ha ribadito il concetto che la Juve dovrà riuscire a gestire la pressione, per cercare di uscire da questo tunnel di gare senza vittorie.