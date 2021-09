La Juventus, dopo aver perso contro il Napoli in campionato, deve cercare di cambiare marcia in Champions League. Adesso c'è il Malmoe in trasferta. Vietato commettere ulteriori passi falsi in una partita dove Allegri cerca la prima vittoria stagionale.

Dopo la sconfitta subita contro il Napoli, la Juventus deve riscattarsi in Champions League

In campionato la Juventus, dopo tre giornate, si trova con un solo punto in classifica e adesso arriva la Champions League. Massimiliano Allegri per la sfida contro il Malmoe dovrebbe recuperare i sudamericani, ma non Federico Chiesa, l'attaccante azzurro ha svolto un lavoro a parte ma sarà convocato per la partita di domani.

Cuadrado ha recuperato dal problema fisico e sarà regolarmente in campo, così come Alex e Danilo. In difesa, torna De Ligt con Bonucci mentre in attacco toccherà a Paulo Dybala con Alvaro Morata. A centrocampo, spazio a Locatelli con Bentancur e Rabiot, possibile panchina per Ramsey e Moise Kean. Possibile impiego anche per Bernardeschi, se non dall'inizio, a partita in corso.

Per quanto riguarda il portiere, nonostante gli errori commessi già contro l'Udinese e ripetuti nella partita di sabato a Napoli, Szczesny dovrebbe partire ancora dal primo minuto; i tifosi della Juventus, stando ai commenti sui social, sono infuriati e vorrebbero Perin sempre titolare.

Nella conferenza stampa di oggi, alla quale dovrebbero partecipare Allegri e Bonucci, si potrà avere qualche notizia in più sulla possibile formazione che partirà dall'inizio.

Inutile dire che questa partita per la Juventus è già decisiva, in caso di sconfitta, infatti, crescerebbero ancora i malumori tra i giocatori e soprattutto tra i tifosi

La sfida tra la Juventus e il Malmoe sarà visibile su Canale 5 martedì 14 settembre

La sfida di Champions League tra la Juventus e il Malmoe si giocherà martedì 14 settembre alle 20 e 45 e sarà visibile su Canale 5.

Ci saranno collegamenti dallo stadio, prima e dopo il match. Inoltre, verranno riviste le eventuali reti e analizzati tutti gli eventuali episodi da moviola.

Il protagonista della partita dovrebbe essere Paulo Dybala. L'attaccante argentino è rientrato ed è pronto a riprendersi la Juventus. Anche il rinnovo pare ormai prossimo alla fumata bianca. Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, infatti, Allegri vuole puntare tutto su Dybala, facendolo diventare il punto fermo del progetto tecnico.