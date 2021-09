Sabato 18 settembre alle ore 18 ci sarà Inter-Bologna, incontro valido per la 4° giornata di Serie A 21/22. I nerazzurri, nel turno scorso, non sono andati oltre il pari per 2-2 contro la Sampdoria di D'Aversa ottenuto allo Stadio Ferraris: alle reti di Dimarco e Lautaro Martinez per la squadra di Inzaghi hanno replicato Yoshida e Augello per i blucerchiati. Il Bologna, invece, ha fatto bottino pieno di misura contro l'Hellas Verona, imponendosi per 1-0 allo Stadio Dall'Ara grazie al goal di Svanberg.

Dove vederla: l'incontro verrà trasmesso in esclusiva su Dazn.

Statistiche: l'ultimo pareggio tra le due compagini risale al 19 settembre 2017, quando il match terminò col risultato di 1-1.

Inter, probabile impiego di Dumfries dal 1'

Mister Inzaghi e la sua Inter, a seguito dell'amaro esordio contro il Real Madrid in Champions League, vorranno tornare alla vittoria prima possibile e i rossoblu parrebbero, almeno sulla carta, un avversario alla loro portata.

Per battere il Bologna, l'allenatore nerazzurro potrebbe scegliere il 3-5-2, col capitano Handanovic in porta. Bastoni, De Vrij e Skriniar dovrebbero comporre la triade arretrata della squadra milanese. A centrocampo, invece, possibile impiego di Dumfries dal primo minuto per il ruolo di ala destra, con Dimarco che agirà sul versante opposto, mentre a centro reparto dovrebbero esserci Calhanoglu, Barella e Brozovic.

Il tandem d'attacco, infine, potrebbe essere composto da Lautaro Martinez e da uno tra Dzeko e Correa, col calciatore argentino ex Lazio che pare avanti nelle gerarchie del mister.

Bologna, Arnautovic vertice offensivo

Siniša Mihajlović e il suo Bologna hanno iniziato questa stagione di Serie A conquistando sette punti su nove disponibili, ma durante questo quarto turno l'asticella della difficoltà di alzerà notevolmente.

Per tentare di insidiare l'Inter, il tecnico serbo potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Skorupski a difesa dei pali. Quartetto difensivo che potrebbe essere composto dalla coppia Medel-Bonifazi in mezzo, con Hickey e De Silvestri che ricopriranno il ruolo di terzini. Dominguez e Svanberg, invece, avranno ottime chance di essere i titolari della linea mediana rossoblu.

Orsolini, Soriano e Barrow, infine, dovrebbero essere gli interpreti titolari della trequarti campo, a supporto del vertice offensivo Arnautovic.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Brozovic, Dimarco, Lautaro Martinez, Correa (Dzeko). Allenatore: Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Hickey, Medel, Bonifazi, De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Barrow, Soriano, Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlović.