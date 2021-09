Mercoledì 29 settembre alle ore 21 si giocherà Juventus-Chelsea, incontro valido per il 2° turno del girone H di Champions League 21/22. I bianconeri, nella giornata inaugurale del torneo, hanno ottenuto una vittoria in trasferta per 3-0 contro il Malmö di Tomasson, grazie alle reti di Morata, Dybala e Alex Sandro. I Blues, invece, si sono imposti di misura per 1-0 (Lukaku al 69') allo Stamford Bridge contro lo Zenit di Semak. Il match si potrà vedere in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Sulle statistiche della sfida, le ultime quattro partite tra le due compagini vedono un equilibrio perfetto, con una vittoria per parte e due incontri terminati in parità.

Juventus, out Morata e Dybala

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo essere partiti col piede giusto col Malmö, vorranno bissare il bottino pieno anche nel secondo turno, sebbene dovranno vedersela coi campioni in carica della competizione europea. Per provare a battere il Chelsea, il tecnico toscano potrebbe schierare il 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore. Il pacchetto arretrato dovrebbe essere formato, almeno inizialmente, da Alex Sandro e Danilo che agiranno, rispettivamente, come terzino sinistro e destro, mentre la coppia Chiellini-Bonucci si piazzerà in mezzo. Le chiavi del centrocampo, invece, saranno presumibilmente consegnate a Bentancur e Locatelli che si posizioneranno in mezzo al reparto, con Cuadrado e Chiesa a fare da ali.

In attacco, considerati gli infortuni di Dybala e Morata, dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Kean e Kulusevski.

Chelsea, Mendy tra i pali

Mister Tuchel e il suo Chelsea dovranno affrontare la trasferta più insidiosa, almeno sulla carta, del girone H di Champions League. Per battere la Vecchia Signora, l'allenatore bavarese potrebbe scegliere il 3-5-2, con Mendy tra i pali.

Terzetto che avrà buone chance di essere composto da Christensen, Thiago Silva e Rudiger. Cerniera di centrocampo che, invece, potrebbe annoverare come titolari Azpilicueta e Alonso nel ruolo di esterni, con Jorginho, Kovacic e Kante a far da filtro. Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo dei Blues che dovrebbe essere composto da Romelu Lukaku e Timo Werner.

Ancora out Pulisic e Mount causa infortunio.

Le probabili formazioni di Juventus-Chelsea:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa, Kulusevski, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Chelsea (3-5-2): Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Alonso, Werner, Lukaku. Allenatore: Thomas Tuchel.