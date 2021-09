In questa domenica senza campionato di Serie A, l'Inter di Simone Inzaghi continua a prepararsi in vista del tour de force che vedrà impegnati i nerazzurri in questo mese di settembre. Infatti ad Appiano Gentile l'allenatore continua ad insistere con gli allenamenti sui giocatori che non sono stati convocati dalle nazionali e che quindi sono rimasti a Milano. L'Inter si prepara al match contro la Sampdoria.

Giancarlo Inzaghi parla dell'assenza di Eriksen

Nella giornata di oggi la Gazzetta dello Sport ha rilasciato un'intervista fatta a Giancarlo Inzaghi, padre dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi.

In questa intervista il padre dell'allenatore nerazzurro ha parlato di quanto sia brutta per la squadra l'assenza di Christian Eriksen a Milano, ma come al tempo stesso Eriksen sia stato rimpiazzato con Hakan Calhanoglu dal Milan. Il turco si è subito inserito bene nei meccanismi dell'Inter dell'allenatore che stravede per lui.

Il tecnico nerazzurro è convinto di avere a disposizione per questa stagione una rosa formata da tantissimi titolari In modo tale anche da poter contare su molti uomini e poter quindi fare molto turnover. Ora l'Inter si prepara per il ritorno in campo in Serie A contro la Sampdoria a Marassi. Ora però l'Inter non può permettersi di sbagliare e quindi è costretta a dare il massimo in questa sfida per non abbassare la guardia e per non perdere nessun punto prezioso in questa lotta per lo scudetto che si prospetta serratissima.

Inzaghi studia la squadra per la Samp

La formazione che Simone Inzaghi schiererà contro la Sampdoria vedrà l'assenza probabilmente di vari giocatori che sono stati convocati dalle nazionali durante questa settimana. Nella mente dell'allenatore però ci sarà anche la partita di Champions League contro gli spagnoli del Real Madrid e quindi vorrà far riposare qualche giocatore.

In difesa probabilmente non cambierà nulla, mentre a centrocampo si avvicina il debutto da titolare di Dumfries che nella giornata di ieri è sceso in campo con la nazionale olandese. Il giocatore avrà la difficile missione di far dimenticare ai tifosi nerazzurri l'addio di Hakimi. A centrocampo ci sarà spazio per Vidal, che con ogni probabilità prenderà il posto di Chalanoglu per farlo rifiatare in vista del match con i "Galacticos".

In attacco vedremo Dzeko che dovrà fronteggiare la difesa Doriana, mentre per la sfida d'esordio in Champions League toccherà al tandem d'attacco formato da Lautaro Martinez e il "Tucu" Correa sfidare la difesa degli spagnoli. Sempre per la partita contro la Sampdoria è molto probabile vedere sulla fascia come titolare Dimarco. Quindi Simone Inzaghi in vista di queste partite che vedranno l'Inter impegnata a settembre potrà contare su molti uomini che potranno dare il massimo per la società nerazzurra, per la squadra, ma soprattutto per i tifosi.