La Juventus nelle prossime settimane dovrà lavorare anche ai rinnovi dei contratti in scadenza. Sono cinque quelli che vanno in scadenza alla fine della stagione, nel giugno 2022, ossia Mattia Perin, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado e Paulo Dybala.

Riguardo ai primi tre probabilmente si aspetteranno i prossimi mesi per discutere l'eventuale prolungamento di contratto. Il colombiano invece avrebbe potrebbe raggiungere con il club un'intesa per un contratto fino a giugno 2024, mantenendo l'attuale ingaggio.

Più difficile pare invece la trattativa per il prolungamento di Paulo Dybala.

Le parti si sono già incontrate tre volte, senza arrivare a un'intesa economica. La Juventus sarebbe pronta a offrire circa 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus annui. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, l'argentino vorrebbe lo stesso ingaggio che guadagna il difensore Matthijs De Ligt, ovvero il giocatore attualmente più pagato della rosa bianconera. L'olandese percepisce circa 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Paulo Dybala vorrebbe circa 12 milioni di euro a stagione

La punta argentina Paulo Dybala e la Juventus parrebbero essere distanti nella trattativa di prolungamento di contratto in scadenza a giugno 2022. Ci sarebbe infatti una differenza di 2 milioni di euro a stagione fra l'offerta bianconera e le richieste del giocatore.

La Juventus sarebbe pronta a garantire circa 10 milioni di euro compresi i bonus, Dybala invece vorrebbe in tutto 12 milioni.

La società bianconera attualmente non sarebbe intenzionata a incrementare il suo ingaggio fino a tal punto, non solo per il momento storico economico, ma anche in riferimento a quanto dimostrato dall'argentino nelle ultime stagioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se non dovesse arrivare l'intesa sul prolungamento di contratto, il giocatore potrebbe anche essere ceduto durante il Calciomercato invernale: vi sarebbe infatti poi il ​​rischio di perderlo un parametro zero a giugno 2022.

Nelle ultime settimane si era parlato di un interesse concreto di Barcellona e Real Madrid, che potrebbero offrire contropartite tecniche gradite alla società bianconera.

In particolare dalla società catalana potrebbe partire Dembélé, anche lui come l'argentino in scadenza di contratto a giugno 2022.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe decidere di rinforzare il settore avanzato, sia in caso di permanenza che di cessione di Dybala.

Alcuni rumors parlano di un interesse bianconero per Mauro Icardi. L'argentino del Paris Saint Germain potrebbe infatti raccogliere poco minutaggio in questa prima parte della stagione, considerando l'arrivo di Messi e la permanenza di Mbappé. Quindi a gennaio potrebbe lasciare la società francese in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle stagioni.