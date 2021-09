La Juventus ottiene la prima vittoria della stagione. Dopo il pareggio e le due sconfitte in campionato, i bianconeri sono partiti bene in Champions League, battendo il Malmo nella prima giornata dei gironi. 3-0 il risultato finale grazie ai gol di Alex Sandro, Dybala e Morata. Un successo che sicuramente fornisce nuove consapevolezze ai giocatori di Allegri, soprattutto in vista della sfida di campionato contro il Milan prevista domenica 19 settembre all'Allianz Stadium di Torino. Facendo un piccolo passo indietro, nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League hanno parlato il tecnico Massimiliano Allegri e il difensore Leonardo Bonucci.

Proprio il difensore ha regalato molti spunti interessanti, lanciando messaggi importanti soprattutto ai suoi compagni di squadra più giovani. Bonucci ha ricordato che la "maglia della Juventus è pesante e non è come le altre".

Leonardo Bonucci ha sottolineato l'importanza di indossare la maglia della Juventus

"Il miglioramento più importante che mi aspetto è quello di sentirsi responsabili di quello che si fa senza tirarsi indietro o cercare alibi nelle difficoltà". Queste le dichiarazioni di Bonucci in riferimento alle prossime partite in cui sarà impegnata la Juventus. Il difensore ha aggiunto che quando si è alla Juventus non esistono alibi e bisogna puntare alla vittoria. Ha poi aggiunto: "Noi giocatori più esperti dobbiamo essere bravi a trasmetterlo ai giovani ma anche questi devono capire che la maglia bianconera non è come le altre".

Il difensore ha poi voluto sottolineare due caratteristiche che hanno da sempre contraddistinto la storia della Juventus: umiltà e spirito di sacrificio. Il messaggio lanciato da Bonucci sembra essere stato recepito dai bianconeri, almeno nel match contro il Malmo. Ottima prova di squadra, con Szczesny che è sembrato più sicuro e con Locatelli che è stato molto concreto come mediano davanti la difesa.

Anche chi è entrato dalla panchina, come McKennie, Kean e Kulusevski, ha dato un ottimo contribuito alla vittoria.

I prossimi match della Juventus

Il successo contro il Malmo aiuta la Juventus a preparare nel migliore dei modi la sfida contro il Milan. In caso di sconfitta i bianconeri rischiano di mettere in discussione la possibilità di lottare per vincere il campionato, almeno nelle opinioni degli addetti ai lavori.

Dopo il match dell'Allianz Stadium di Torino, previsto domenica 19 settembre, i bianconeri affronteranno Spezia e Sampdoria in campionato e il Chelsea nella seconda giornata dei gironi di Champions League.