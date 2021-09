La Juventus in questo inizio di stagione ha messo in evidenza diversi problemi tecnici. Tanti gli errori individuali, ma sorprende anche la difficoltà nel costruire le azioni offensive, soprattutto nel match contro il Napoli. Il solo Locatelli, arrivato durante il Calciomercato estivo, sembra non esser servito ad incrementare il livello qualitativo del centrocampo. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare la mediana a gennaio. Si è parlato di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni del Monaco e per Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia.

Difficile però che i due lascino le rispettive società a stagione in corso, potrebbero quindi diventare rinforzi del prossimo calciomercato estivo. A gennaio invece, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe investire su un giocatore che attualmente è una riserva al Real Madrid. Si tratta del centrocampista spagnolo Isco, in scadenza di contratto a giugno 2022. La società bianconera potrebbe sfruttare proprio i pochi mesi di contratto con il Real Madrid del giocatore per acquistarlo a un prezzo vantaggioso.

Il centrocampista Isco possibile acquisto della Juventus a gennaio

Potrebbero bastare circa 7 milioni di euro per acquistarlo, con la società bianconera che andrebbe a risparmiare anche sull'ingaggio. Su Isco si era parlato qualche settimana fa anche di un interesse concreto del Milan. Alla fine però potrebbe trasferirsi alla Juventus: Massimiliano Allegri lo considererebbe un giocatore utile per migliorare la qualità del centrocampo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi rinforzare il centrocampo a gennaio. Si parla però anche di un ulteriore acquisto nel settore avanzato, soprattutto se le attuale punte a disposizione di Allegri non dovessero garantire gol. Piace Mauro Icardi del Paris Saint Germain, che potrebbe decidere di lasciare la società francese qualora non dovesse raccogliere molto minutaggio in questa prima parte della stagione.

La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro ma il Paris Saint Germain potrebbe concedere anche una dilazione di pagamento. Si parla di un prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.