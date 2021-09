La Juventus negli ultimi mesi ha deciso di rivoluzionare l'assetto societario confermando i soli Andrea Agnelli e Pavel Nedved rispettivamente come presidente e vice presidente della società bianconera. La nomina a direttore sportivo di Federico Cherubini e ad amministratore delegato di Maurizio Arrivabene sarebbe motivata dalla volontà di alleggerire i costi investendo sui principali talenti del calcio italiano, europeo e sudamericano. Non è un caso sia andato via Cristiano Ronaldo (che pesava a bilancio circa 60 milioni di euro lordi di ingaggio) e siano arrivati ​​giocatori giovani come Manuel Locatelli dal Sassuolo, Kaio Jorge dal Santos e Moise Kean dall'Everton.

Probabile che tale strategia di mercato prosegua anche nei prossimi mesi.

Si parla ad esempio del possibile arrivo nel 2022 di Dusan Vlahovic della Fiorentina o di quello a parametro zero di Boubacar Kamara, difensore-centrocampista dell'Olympique Marsiglia. Altro nome che piace molto alla società bianconera è quello del centrocampista danese Mikkel Damsgaard. Il giocatore della Sampdoria è stato uno dei protagonisti della sua nazionale all'Europeo attirando l'interesse di molte società. Alla fine è rimasto a Genova, con la Juventus che potrebbe acquistarlo durante il prossimo Calciomercato estivo.

Dragusin e Ihattaren alla Sampdoria potrebbero agevolare l'acquisto di Dasgaard nel 2022

I rapporti professionali tra Sampdoria e Juventus negli ultimi mesi sono migliorati molto.

Basti pensare al fatto che a fine mercato la società ligure ha acquisto in prestito secco dai bianconeri il difensore Radu Dragusin e il trequartista Mohamed Ihattaren, arrivato a Torino dal Psv Eindhoven. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato le cessioni temporanee dei due giocatori alla Sampdoria potrebbero agevolare l'acquisto di Mikkel Damsgaard da parte della Juventus durante il prossimo calciomercato estivo. La società ligure valuta il nazionale danese circa 30 milioni di euro, ma se dovesse confermarsi in questa stagione il suo prezzo di mercato potrebbe crescere.

La Juventus nei prossimi mesi potrebbe quindi continuare ad acquistare giovani e far partire quei giocatori che pesano in maniera evidente sul monte ingaggi. Ci sono inoltre diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbero non essere confermati. Ci si riferisce a Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi e Mattia Perin.

Dovrebbero invece prolungare il loro contratto in scadenza della prossima stagione il terzino Juan Cuadrado e la punta Paulo Dybala, considerati giocatori importanti dal tecnico Allegri.