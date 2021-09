La Juventus a giugno ha ufficializzato Massimiliano Allegri come nuovo tecnico. Una decisione attesa da gran parte degli addetti ai lavori a due anni dall'esonero del tecnico toscano da parte della società bianconera. Nella sua prima esperienza professionale a Torino, Allegri ha dimostrato di essere un vincente, conquistando diverse competizioni in Italia e sfiorando per ben due volte la Champions League. L'addio nel 2019 è stato motivato non tanto dai mancati successi della Juventus in Europa quanto dal rapporto professionale non idilliaco fra Allegri e i dirigenti bianconeri, in particolar modo con il vice-presidente Nedved e l'ex direttore sportivo Fabio Paratici.

Sull'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo Claudio Pea, il quale a Radio Amore Campania ha rivelato un presunto retroscena sul rapporto fra il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved ed il tecnico Massimiliano Allegri. Per il giornalista sportivo, sarebbe stato l'ex giocatore bianconero a chiedere scusa all'allenatore. Solo dopo si sarebbe definito il ritorno di Allegri alla Juventus.

'Nedved ha chiesto scusa ad Allegri'

"Ho saputo che è stato Nedved a chiedere scusa ad Allegri, mentre Paratici è stato mandato via". Queste le dichiarazioni di Claudio Pea in riferimento al ritorno del tecnico toscano alla Juventus a giugno. Il vice-presidente bianconero quindi si sarebbe scusato dopo le presunte discussioni avute nel 2019, che avrebbero portato alla decisione della Juventus di esonerare Allegri.

Il giornalista sportivo ha sottolineato che la società bianconera avrebbe deciso di mandare via l'ex direttore sportivo Paratici, diventato direttore generale del Tottenham. Il giornalista ha voluto parlare anche del mancato arrivo di Gianluca Donnarumma alla Juventus, poi trasferitosi a parametro zero al Paris Siant Germain.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ha sottolineato come sia dipeso dal fatto che i bianconeri non siano riusciti a cedere Szczesny. Ha poi voluto lanciare una frecciatina all'attuale portiere titolare bianconero dichiarando: "Sono convinto che la Juventus farà un buon campionato, sempre che non giochi in dieci senza portiere, si è mangiato già tre o quattro gol".

Il giornalista sportivo Claudio Pea ha aggiunto che la Juventus ha un settore avanzato molto forte ma gli manca qualcosa a centrocampo, come al Napoli. Sui bianconeri ha aggiunto: "La Champions League non è una priorità". A proposito dei campani ha aggiunto: "Il Napoli non mi ha entusiasmato ancora. Ho molta fiducia nella squadra, può fare una buona stagione, ma deve fare molto di più se vuole puntare a vincere lo scudetto".