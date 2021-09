Il Calciomercato estivo si è chiuso ufficialmente lunedì 31 agosto senza acquisti clamorosi. Gli unici sono probabilmente quelli di Caputo (trasferitosi dal Sassuolo alla Sampdoria), di Ihattaren (dalla Juventus alla Sampdoria) e di Zaccagni, dal Verona alla Lazio. Fra le protagoniste indiscusse della sessione estiva troviamo sicuramente l'Inter, che dopo le cessioni pesanti di Hakimi al Paris Saint Germain e di Lukaku al Chelsea, si è rinforzata in maniera importante acquistando Dzeko e Correa per il settore avanzato e Dumfries come centrocampista di fascia destra.

Riguardo il settore avanzato nerazzurro, attualmente è formato quindi da Dzeko, Correa, Lautaro Martinez, Satriano e Sanchez. Sul cileno però ci sono dei dubbi sulla sua tenuta fisica. Proprio per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la punta spagnola Fernando Llorente si sarebbe offerto alla società nerazzurra come alternativa a Dzeko nel settore avanzato. L'Inter avrebbe rifiutato in quanto ha deciso di tenere Satriano, rifiutando l'offerta del Cagliari. L'ex Udinese si sarebbe offerto anche alla Juventus, anche in questo caso lo spagnolo avrebbe rifiutato la proposta del giocatore.

Llorente si sarebbe offerto all'Inter

Dopo essersi svincolato dall'Udinese a giugno, Fernando Llorente rappresenta uno dei giocatori che può essere ingaggiato a parametro zero.

Lo spagnolo si sarebbe offerto prima all'Inter e o poi alla Juventus come alternativa del settore avanzato. Entrambe le società però avrebbero rifiutato la proposta dello spagnolo. Il classe 1985 è quindi tuttora senza squadra anche se potrebbe interessare ad altre società di Serie A. A proposito di giocatori senza contratto, fra i nomi più interessanti spiccano il difensore ex Torino N'Koulou e la punta francese Ribery.

Proprio l'ex Bayern Monaco potrebbe trasferirsi al Verona, alla ricerca di un rinforzo nel settore avanzato.

Il mercato di Inter e Juventus

Le ultime ore di calciomercato non hanno regalato acquisti da parte di Inter e Juventus. La società nerazzurra ha ceduto in prestito Salcedo allo Spezia. Nei prossimi giorni dovrebbe dedicarsi alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza.

Marcelo Brozovic e Nicolò Barella potrebbero incontrare la società per definire il prolungamento dell'intesa contrattuale con adeguamento dell'ingaggio (soprattutto per il nazionale italiano). La Juventus invece ha definito come ultimo acquisto del calciomercato estivo quello di Moise Kean, che sostituirà Cristiano Ronaldo. Nei prossimi giorni potrebbe incontrare gli agenti sportivo di Cuadrado e Dybala per il prolungamento di contratto.