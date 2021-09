La Juventus ottiene un'importante vittoria contro il Malmo nella prima giornata dei gironi di Champions League. 3-0 il risultato finale, con protagonisti Alex Sandro, Dybala e Morata, autori dei gol. Un successo che concede serenità ad una rosa che sta vivendo un momento difficile in campionato. I bianconeri in tre partite hanno ottenuto un solo punto, nella prima giornata contro l'Udinese, a cui hanno fatto seguito due sconfitte contro Empoli e Napoli. Sarà quindi necessario iniziare a raccogliere vittorie già dalle prossime partite se si vuole partecipare alla lotta per la vittoria del campionato.

La prossima sfida sarà molto impegnativa: all'Allianz Stadium di Torino arriva il Milan, una delle squadre più in forma del campionato. A parlare di Juventus e della sfida contro il Milan è stato Antonio Cassano. Ospite sul canale Twitch di Bobo Vieri, Bobo Tv, l'ex giocatore ha lanciato una frecciatina alla Juventus e a Massimiliano Allegri, dichiarando: 'Anche mia madre che ha 70 anni riuscirebbe a farla giocare meglio'.

Antonio Cassano critica il gioco espresso dalla Juventus

Secondo l'ex giocatore, la Juventus deve migliorare la qualità del suo gioco e per farlo capire a chi stava ascoltando la diretta, Cassano ha utilizzato una provocazione facendo riferimento al fatto che anche sua mamma sarebbe in grado di migliorare qualitativamente il gioco bianconero. Lo stesso Cassano ha parlato anche dell'importanza del match Juventus-Milan, in cui i bianconeri dovranno necessariamente ottenere punti se vorranno restare in corsa per lo scudetto.

Attualmente la Juventus è distante dalla vetta della classifica, per questo un eventuale passo falso potrebbe rendere problematico il recupero dei punti da parte dei bianconeri. A tal riguardo Cassano ha dichiarato: "Se perde contro il Milan la Juventus è fuori dalla lotta scudetto".

Le prossime partite della Juventus

La Juventus è attesa da un calendario impegnativo a settembre.

Domenica 19 settembre ci sarà la sfida contro il Milan in campionato, seguono poi lo Spezia e la la Sampdoria. L'ultimo match del mese è invece quello della seconda giornata di Champions League contro i campioni d'Europa del Chelsea. Il match si disputerà all'Allianz Stadium di Torino e si affronteranno le prime due in classifica del girone dopo che gli inglesi hanno battuto lo Zenit San Pietroburgo e i bianconeri il Malmo.