Il mese di settembre sarà molto impegnativo per la Juventus. Dopo la sosta per le nazionali i bianconeri infatti avranno un calendario caratterizzato da sfide importanti in campionato. Ci sarà prima il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona il 12 settembre, mentre la giornata successiva invece arriverà il Milan all'Allianz Stadium di Torino. Chiudono il mese i match di campionato del mese le sfide contro Spezia e Sampdoria. Fra poco meno di due settimane ritorna però anche la Champions League, con la Juventus che è stata sorteggiata nel girone H e dunque sfiderà Malmoe, Chelsea e Zenit San Pietroburgo.

La prima partita sarà in trasferta in terra scandinava martedì 14 settembre alle ore 21. La Champions League sarà visibile su Sky Sport, con l'unica eccezione di una partita che sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Un match a giornata però sarà trasmesso in chiaro anche da Mediaset, su Canale 5.

La prima italiana a 'esordire' in chiaro in questa nuova edizione della Champions sarà proprio la Juventus nel match contro il Malmoe.

Il primo match di Champions League in chiaro della stagione delle italiane sarà Malmoe-Juventus

Sarà Malmoe-Juventus ad aprire la stagione dei match in chiaro della Champions League trasmessi da Mediaset. Il match della prima giornata del girone H sarà trasmesso martedì 14 settembre alle ore 21:00.

Una partita molto impegnativa per i bianconeri soprattutto perché potrebbe non avere nella forma ottimale i giocatori convocati dalle nazionali americane. Alex Sandro, Danilo, Bentancur, Dybala, Cuadrado e McKennie infatti potrebbero rientrare a Torino il 10 o l'11 settembre, un giorno prima del match contro il Napoli in campionato.

Pochi giorni dopo ci sarà la sfida in Champions League contro il Malmoe. Pare probabile che Allegri faccia riposare gli 'americani' in una delle due partite.

Il calendario della Juventus in Champions League

La Juventus quindi affronterà il Malmoe nella prima giornata di Champions League in terra scandinava. Il match successivo sarà all'Allianz Stadium di Torino contro il Chelsea il 29 settembre.

Il 20 ottobre ci sarà la sfida in Russia contro lo Zenit San Pietroburgo, il 2 novembre invece all'Allianz Stadium di Torino. Seguono Chelsea-Juventus il 23 novembre e Juventus-Malmoe l'8 dicembre.

La società bianconera ha intanto ufficializzato anche la lista dei giocatori che parteciperanno la prima fase della Champions League. C'erano dubbi soprattutto su Arthur Melo, considerando il recente intervento per la calcificazione ossea. Il centrocampista dovrebbe rientrare a ottobre, proprio per questo la Juventus ha deciso di inserirlo nella lista della massima competizione europea. Sono stati invece esclusi Kaio Jorge e Luca Pellegrini.