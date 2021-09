La Juventus in questo inizio di stagione è una delle principali delusioni del campionato italiano. Il solo punto raccolto in tre partite contro l'Udinese dimostra le difficoltà tecniche dei bianconeri. Oltre ad un gioco discutibile sorprendono anche le prestazioni individuali di alcuni giocatori. Uno dei peggiori è stato il portiere Szczesny. Con l'Udinese è stato decisivo nei due gol realizzati dai friulani che hanno portato al pareggio. Altro errore evidente contro il Napoli, che ha agevolato il gol del pareggio di Politano prima della rete finale del 2 a 1 di Koulibaly.

Delle prestazioni di Szczesny ha voluto parlare anche l'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla. Intervistato da Calciomercato.it ha dichiarato che la decisione di Allegri di continuare a dare fiducia al nazionale della Polonia è quella giusta. Rampulla ha poi suggerito anche il portiere sostituto di Szczesny in previsione della prossima stagione, anche in considerazione del pesante ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che percepisce il portiere della nazionale della Polonia.

Michelangelo Rampulla sul post Szczesny

"Probabilmente le voci di mercato riguardanti Donnarumma hanno creato un po' di imbarazzo a Szczesny a livello mentale. Mi auguro sia solo questo così da poter tornare quello ammirato in passato".

Queste le dichiarazioni di Rampulla durante l'intervista. Secondo l'ex portiere della Juventus sostituire il nazionale della Polonia con Perin potrebbe essere una possibilità, ma al primo errore non si deve cambiare il titolare. In merito invece al mancato arrivo di Donnarumma, Rampulla ha sottolineato: ''Prendendo Donnarumma avresti avuto un portiere per 15 anni''.

L'ex portiere bianconero ha voluto suggerire un nome per la Juventus post Szczesny. Ha dichiarato: "Io punterei su un giovane italiano che possa maturare. Bisogna fare i conti comunque con un discorso economico. 7 milioni per Szczesny diventano insostenibili. Io punterei su un italiano, magari su Audero".

L'ex portiere sui risultati della Juventus in campionato

Altro giocatore di qualità è sicuramente Carnesecchi. Il portiere di proprietà dell'Atalanta ma in prestito alla Cremonese è il titolare della nazionale under 21 italiana. Proprio perché giovane secondo Rampulla deve giocare titolare, come sta facendo in Serie B. In merito alla situazione della Juventus in campionato ha sottolineato: "Bisogna pensare meno alle parole e lavorare, sono stati gli errori individuali a condizionare i risultati, la Juventus sa di essere forte".