La vittoria in Champions League contro il Malmoe attutisce in parte la delusione dei tifosi in riferimento a questo inizio di stagione difficile per la Juventus. Il solo punto maturato in tre partite di campionato infatti ha evidenziato difficoltà nel gioco ma anche tecniche, soprattutto in alcuni giocatori. Le prestazioni di Szczesny hanno suscitato molto clamore mediatico a tal punto che gran parte dei sostenitori bianconeri si sono schierati con la possibilità di una sostituzione del nazionale della Polonia con l'attuale secondo portiere della Juventus Mattia Perin.

Di recente il sito Calciomercato.it ha promosso un sondaggio in cui si è chiesto ai lettori quale fosse la soluzione per risolvere la crisi di risultati e di gioco che sta riguardando la Juventus. Le due opzioni più votate sono la sostituzione di Szczesny e il cambio di allenatore, entrambe con il 32,6% dei voti. Le altre due opzioni cambio di modulo e ingaggiare uno svincolato sono state votate rispettivamente con il 25,6% e 9,3% dei voti.

Tifosi votano la sostituzione di Szczesny e il cambio di allenatore

Il nazionale della Polonia infatti è stato protagonista di diversi errori decisivi che hanno portato la Juventus a perdere punti in Serie A. Gran parte dei sostenitori bianconeri infatti vorrebbero Mattia Perin come portiere titolare, anche perché negli anni ha dimostrato di essere molto affidabile. La scorsa stagione è stato protagonista al Genoa con ottime parate e contribuendo alla salvezza tranquilla del liguri.

Diverse critiche ha ricevuto anche Massimiliano Allegri, non tanto per le scelte tecniche quanto per il gioco espresso dai bianconeri in questo inizio di stagione. Il tecnico toscano però nutre della fiducia della società anche in considerazione del contratto sottoscritto a giugno fino al 2025 con un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Almeno per questa stagione Szczesny dovrebbe essere il titolare della Juventus. Il portiere della nazionale della Polonia potrebbe però lasciare la società bianconera durante il prossimo calciomercato estivo. Si parla infatti di un interesse concreto per Keylor Navas del Paris Saint Germain, che potrebbe lasciare la società francese dopo l'arrivo di Donnarumma. Altro giocatore gradito è David De Gea, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Manchester United e che potrebbe lasciare la società inglese per circa 20 milioni di euro.