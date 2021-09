Una delle rivelazioni del campionato italiano degli ultimi mesi è sicuramente la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il nazionale serbo anche in questo inizio di stagione è partito molto bene, in cinque partite ha segnato tre gol. Nell'ultimo match contro l'Inter non ha inciso come ci si aspettava, anche se ha causato non poche difficoltà ai difensori nerazzurri.

Negli ultimi giorni il giocatore è stato protagonista di un'intervista con l'emittente televisiva Dazn. Il nazionale serbo ha parlato della sua decisione di rimanere alla Fiorentina, considerata oramai una seconda casa per il giocatore.

Ha poi voluto elogiare il suo ex compagno di squadra Federico Chiesa, sottolineando che è un giocatore forte: i due hanno un ottimo rapporto.

Chissà che i due non possano giocare di nuovo insieme in futuro, dato che si parla di un interesse concreto della Juventus per la punta della Fiorentina, in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023.

Vlahovic parla di Federico Chiesa

"Parlo sempre in modo sincero, penso che chi è venuto dalla parte dei Balcani sta facendo le cose più col cuore che col cervello, io mi sentivo di rimanere alla Fiorentina, qui penso di poter crescere ancora". Queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic, intervistato dall'emittente televisiva Dazn.

La punta della Fiorentina ha confermato che il rimanere in Toscana è stata una decisione voluta dal giocatore, che è convinto possa garantirgli un ulteriore salto di qualità.

Ha poi aggiunto: "Farò tanti gol e assist, il resto come viene viene. Ci possono essere tanti rischi, ma senza i rischi non vale la pena vivere". A tal riguardo ha preso come esempio il famoso 'cucchiaio' realizzato da Totti nella semifinale dell'Europeo 2000 fra Italia-Olanda: un gesto tecnico che poteva sembrare inopportuno per l'importanza della partita ma che ha portato al gol dell'ex punta della Roma.

Vlahovic ha voluto parlare anche del suo ex compagno Federico Chiesa, attualmente centrocampista della Juventus. A tal riguardo ha rimarcato: "Fin da quando sono arrivato, lui era già mostruoso, abbiamo un rapporto bellissimo e gli auguro tutto il meglio".

Dusan Vlahovic su Haaland e Ibrahimovic

La punta della Fiorentina Dusan Vlahovic è considerato uno dei migliori giovani del calcio europeo insieme a Erling Haaland.

Riguardo la punta norvegese ha dichiarato: "Lui è un macchina da gol, è più veloce di me ma il resto ce la giochiamo".

Su Zlatan Ibrahimovic invece ha rimarcato: "È uno dei miei idoli calcistici" Ha spiegato di aver avuto modo di confrontarsi con lo svedese in una recente sconfitta della Fiorentina contro il Milan. Nell'occasione la punta rossonera gli ha consigliato di guardare avanti e di non mollare mai.