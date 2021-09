Il Calciomercato in casa Milan non si ferma mai. A tenere banco sono sempre i rinnovi di contratto, in estate non sono state trovate le intese con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ed è possibile che altri giocatori lascino i rossoneri a fine giugno del 2022.

Due sono i casi più scottanti, quello di Franck Kessié e quello di Alessio Romagnoli. Il primo sarebbe corteggiato da PSG e Tottenham con i parigini che vorrebbero rilanciare con un’offerta più alta rispetto a quella di Maldini e Massara. Mentre sembra essere più definito il futuro del difensore centrale, capitano che non dovrebbe rinnovare l’intesa con l’attuale club: le trattative con Mino Raiola, suo agente sono in stand by da mesi; alcune indiscrezioni hanno parlato nelle scorse ore di un possibile accordo con la Lazio per la prossima stagione, da non tralasciare però è l'interessamento della Juventus, che già in estate avrebbe fatto qualche sondaggio.

Ma il Milan deve iniziare anche a pensare al rinnovo di contratto del difensore danese Kjaer.

Calciomercato Milan: la situazione del rinnovo di Kjaer

Il terzo contratto importante in scadenza in casa Milan nel 2022 è quello di Simon Kjaer. Il difensore centrale è uno dei punti fermi di Stefano Pioli. Nonostante i suoi 32 anni fisicamente è assolutamente affidabile e poi ha quel carisma che serve e guidare tutto il reparto. Non va nemmeno tralasciato il fatto che al suo fianco Tomori sembra crescere di partita in partita. Questo significa che la coppia titolare si integra benissimo e non è un caso che nelle prime due gare di campionato Maignan abbia subito solamente una rete, contro il Cagliari.

Il Milan avrebbe le idee molto chiare sul futuro del difensore centrale: i dirigenti vorrebbero trattenerlo, consapevoli del fatto che il danese è un giocatore fondamentale per il presente e il prossimo futuro della squadra. Secondo le ultime indiscrezioni nei prossimi giorni le parti potrebbero incontrarsi per capire come sviluppare la trattativa per il rinnovo di contratto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difficile pensare che Simon Kjaer si metta di traverso, visto il ruolo che gli ha affidato Stefano Pioli. Così è possibile che uno degli argomenti trattati possa essere al lunghezza del contratto. Un anno o due ancora insieme? Questa è la domanda che ci si sta ponendo in casa Milan, anche perchè nel secondo caso si arriverebbe alla prossima scadenza con il giocatore che avrà 34 anni.

Non dovrebbero esserci difficoltà anche sul piano economico, visto che attualmente il centrale titolare guadagna 1,2 milioni di euro, quindi ci sarebbero ampi margini per trovare quell’intesa sullo stipendio che invece è il vero nodo per la questione Kessié.