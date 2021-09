A Basilea, contro la Svizzera, la Nazionale italiana non va oltre il pari a reti bianche. La partita era valevole per la qualificazione ai mondiali di calcio di Qatar 2022. L'Italia ha creato parecchie occasioni senza però riuscire ad andare in gol. Col pareggio con la Svizzera la Nazionale raggiunge il record del Brasile di 36 incontri senza sconfitte.

Nel primo tempo Berardi sbaglia una grande occasione, e poi si procura un rigore che però Jorginho non riesce a trasformare in gol favorendo l'intervento dell'ottimo portiere rossocrociato Sommer.

Nelle ultime due partite la Nazionale ha ottenuto solo due punti dei sei disponibili e pronosticati. Ora la situazione in classifica è aperta a ogni soluzione, Italia in testa con 11 punti con 5 partite disputate, tre vinte e due pareggiate, Svizzera al secondo posto con 7 punti in 3 partite, frutto di 2 vittorie e un pareggio. Quindi la Svizzera se vincesse le prossime due partite raggiungerebbe 13 punti e la vetta della classifica

Quattro cambi nella Nazionale rispetto alla partita con la Bulgaria

Roberto Mancini ha apportato 4 cambi nella formazione della Nazionale rispetto al pareggio casalingo con la Bulgaria. Ha lasciato inizialmente fuori Acerbi, Florenzi, Verratti e Chiesa, il giocatore della Juventus apparso il più in forma della squadra.

Al loro posto sono stati schierati Di Lorenzo, Chiellini, Locatelli e Berardi.

L'allenatore rossocrociato Yakin ha presentato una formazione rimaneggiata a causa delle assenze forzate di Freuler, Embolo, Gavranovic, Shaqiri e Xhaka, positivo al Covid-19, ma la compagine svizzera non ha affatto sfigurato mostrando una considerevole compattezza di squadra.

Nel primo tempo una occasione per parte

Gli svizzeri erano molto attenti a chiudere tutti gli spazi senza disdegnare repentine azioni di contropiede. Proprio dopo un corner degli elvetici si è sviluppata una ripartenza culminata in un bel lancio verticale di Locatelli per lo scatto di Berardi che a tu per tu col portiere svizzero Sommer non ha angolato a sufficienza col sinistro.

Poi è stata la volta di Insigne, fantasista della Nazionale, che con il suo classico tiro a giro ha sfiorato il gol mandando la palla di poco a lato. Ma anche la Svizzera ha avuto l'occasione di portarsi in vantaggio grazie a un colpo di testa di Akanji, che sfiorando l'incrocio dei pali ha fatto scorrere un brivido lungo la schiena di Donnarumma.

Nel secondo tempo la Nazionale ha fallito un rigore

A inizio ripresa la Nazionale ha subito una agevole possibilità di sbloccare il risultato, Rodriguez, difensore svizzero che gioca nel Torino, ha commesso il fallo da rigore su Berardi, pestandogli il piede in piena area. Rigore ineccepibile che però Jorginho, ripetendo il gesto della finale degli europei contro l'Inghilterra, ha calciato debolmente, e così l'ottimo portiere svizzero Sommer ha effettuato una parata molto semplice.

A questo punto Mancini ha inserito Chiesa e Zaniolo rispettivamente per Berardi e Immobile, ancora una volta piuttosto evanescente. Il reparto d'attacco della Nazionale a questo punto vedeva Chiesa e Zaniolo sulle fasce con Insigne che si muoveva come falso nueve. Spesso le due ali si sono scambiate il fronte d'azione, ma senza produrre grandissime occasioni da gol. Da segnalare le ottime prove di Giorgio Chiellini e Manuel Locatelli della Juventus.

Qualificazione ora più incerta

Considerando che solo la prima di ogni girone si qualifica direttamente per i mondiali di Qatar 2022, la situazione ora è parecchio più incerta; la Nazionale di Mancini è costretta a vincere mercoledì contro la Lituania e a battere la Svizzera a Roma a novembre. Altrimenti ci toccheranno gli spareggi.