La Juventus, dopo la vittoria contro il Malmo, ottiene un pareggio contro il Milan in campionato. I bianconeri, in vantaggio per gran parte della partita, hanno subito il gol del definitivo 1-1 a 20 minuti dalla fine, in un secondo tempo in cui il centrocampo ha subito molto il gioco del Milan. Proprio la mediana rimane attualmente il settore che più necessita di innesti, sembrerebbero mancare qualità e forza fisica. Bentancur e Rabiot anche ieri sera sono andati in difficoltà dal punto di vista tecnico. Il francese ha sbagliato un gol, l'uruguaiano invece un assist che avrebbe potuto portare al gol del 2-0.

Per questo la società bianconera starebbe lavorando per rinforzare il centrocampo già a gennaio, anche se tutto dipenderà da una eventuale cessione in mediana. Se dovesse partire uno fra Ramsey e McKennie, potrebbe esserci un acquisto a centrocampo. A dichiararlo il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, secondo il quale i bianconeri stanno seguendo due giocatori per la mediana: il primo è Aurelien Tchouameni del Monaco, il secondo Youri Tielemans del Leicester".

'Per il centrocampo piacciono Tchouameni e Tielemans'

"La Juventus ha però già messo nel mirino un paio di giocatori che potrebbero essere davvero ideali. Il primo obiettivo è Aurelien Tchouameni, classe 2000 del Monaco". Queste le dichiarazioni di Ceccarini in riferimento al possibile acquisto di Tchouameni da parte della Juventus.

Il nazionale francese è un giocatore completo, bravo non solo a garantire equilibrio ma anche a supportare il gioco offensivo. Ne ha parlato bene di recente anche Paul Pogba. Il giornalista sportivo ha sottolineato però che ci sono diverse società interessate al giocatore del Monaco, fra queste anche il Chelsea. Ceccarini ha poi aggiunto: "Altro nome è quello di Youri Tielemans, centrocampista classe 1997 del Leicester e della nazionale belga.

Anche qui la società bianconera deve confrontarsi con club come Liverpool e Manchester United". Tielemans è in scadenza di contratto a giugno 2023 e la società inglese vorrebbe prolungare il suo contratto ma il giocatore potrebbe considerare anche una nuova esperienza professionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus prima di acquistare dovrà necessariamente alleggerire la rosa. Il giornalista sportivo Ceccarini ha parlato del possibile addio di uno fra Ramsey e McKennie durante il Calciomercato invernale.

Difficile cedere il gallese per l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna in bianconero. Ha più mercato il centrocampista americano, che piace a diverse società inglesi. La Juventus potrebbe cederlo per circa 30 milioni di euro.