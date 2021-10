La Juventus non ha iniziato in maniera ideale la stagione, soprattutto in campionato. Nelle prime giornate, infatti, sono arrivate due pesanti sconfitte, contro l'Empoli all'Allianz Stadium di Torino e contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, che hanno portato i bianconeri a ben dieci punti di distanza dal primo posto in classifica, occupato proprio dai campani. Nelle ultime partite, però, i bianconeri hanno dimostrato di aver superato il momento difficile iniziale ,grazie anche alle ottime prestazioni di Federico Chiesa. Il centrocampista della nazionale italiana è oramai diventato un punto di riferimento della squadra di Allegri e si sta confermando dopo l'ottimo Europeo disputato con la selezione del commissario tecnico Roberto Mancini.

Proprio per questo, diverse società sarebbero pronte ad acquistarlo. Fra queste il Manchester United, che non avrebbe problemi a spendere 120 milioni di euro per il cartellino del centrocampista della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società inglese sarebbe pronta ad inserire anche una contropartita tecnica oltre ad una somma cash per Chiesa.

Il centrocampista potrebbe trasferirsi al Manchester United la prossima stagione

Il Manchester United potrebbe acquistare Federico Chiesa la prossima stagione. Le recenti dichiarazioni dell'agente sportivo ed esperto di calcio inglese Reggiani, hanno evidentemente alimentato indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile offerta della società inglese per il centrocampista.

Chiesa sarebbe un acquisto sponsorizzato da Cristiano Ronaldo, che ha avuto modo di giocarci insieme alla Juventus. Potrebbe essere valutato intorno ai 120 milioni di euro, ma il Manchester United potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita ai bianconeri oltre ad una somma cash. Si parla del centrocampista Sancho o Rashford come giocatori che potrebbero essere offerti alla Juventus per il nazionale italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di non accettare nessuna offerta per Federico Chiesa, considerando l'importanza del nazionale italiano. La società bianconera, invece, cederebbe volentieri quei giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo. Fra questi spicca sicuramente Aaron Ramsey che, recentemente, dal ritiro della nazionale del Galles, ha lanciato una frecciatina allo staff tecnico e medico bianconero.

Il centrocampista, infatti, ha sottolineato come non sia stato gestito correttamente nelle ultime due stagioni dal punto di vista fisico. Per questo ci sono stati diversi infortuni muscolari. Altri giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera la prossima stagione sono i centrocampisti Weston McKennie e Dejan Kulusevski.