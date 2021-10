Il Milan spera ancora nel rinnovo di Frank Kessie, che però sembrerebbe lontano. Il centrocampista ivoriano non ha ancora rinnovato il contratto con il club rossonero e potrebbe lasciare a fine stagione. Kamara, del Marsiglia, il possibile sostituto.

Kessie non ha ancora firmato il rinnovo

Il "Presidente" non ha ancora accettato l'offerta di 5 milioni da parte della società di Via Turati ed è ormai da tempo nel mirino del Paris Saint Germain di Leonardo che, dopo gli acquisti faraonici della scorsa estate come Messi ed Hakimi, vorrebbe completare il centrocampo a disposizione di Mauricio Pochettino con un acquisto di altissimo livello.

Secondo le ultime indiscrezioni, i parigini potrebbero mettere sul piatto un contratto da 8/10 milioni a stagione, offerta che il Milan non riuscirebbe a pareggiare. Si ritornerebbe così alle situazioni già vissute in estate con Calhanoglu, passato all'Inter, e Donnarumma, passato proprio alla corte di Messi e Neymar.

La dirigenza rossonera vuole comprendere la volontà del leader ivoriano e solo in caso di mancato rinnovo comincerà a valutare le possibili alternative per il centrocampo. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe il nome di Kamara, forte centrocampista del Marsiglia che sta dimostrando una grande crescita sotto la gestione di Sampaoli.

Roma-Milan: Pioli sorride, tornano Theo e Diaz

Intanto, i rossoneri stanno preparando il big match dello Stadio Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho, fondamentale per il continuare il percorso in campionato. Le due squadre arrivano da due vittorie contro Torino e Cagliari.

Per quanto concerne la possibile formazione in casa rossonera, Pioli sorride, visto il recupero di Theo Hernandez e, soprattutto, di Brahim Diaz che, dopo le esclusioni forzate causa covid, ritorna a disposizione.

Contro l'undici di Mourinho, il tecnico rossonero dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 schierando l'undici tipo con la sola defezione in porta di Maignan: Tatarusanu in porta; difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo, torna dal primo minuto Bennacer assieme a Kessie (in vantaggio su Tonali), mentre in attacco spazio al "totem" Zlatan Ibrahimovic che, dopo la panchina nell'infrasettimanale contro il Torino, è pronto a riprendersi la maglia da titolare a discapito dell'ottimo Olivier Giroud.

Lo svedese agirà nel ruolo di prima punta, sostenuto dal trio di mezze punte formato da Salaemakers, Diaz e Leao. Ancora problemi per Ante Rebic, che potrebbe recuperare per il derby contro l'Inter di domenica prossima.

Una sfida fondamentale per i rossoneri, che vogliono continuare il percorso in campionato ed arrivare nel migliore dei modi alla sfida di Champions contro il Porto, snodo cruciale per il cammino europeo.