La Juventus, in queste ore, sta vivendo una seconda crisi stagionale. Infatti, dopo un avvio piuttosto difficoltoso i bianconeri si erano ripresi e sembrava che Massimiliano Allegri fosse riuscito a risolvere tutti i problemi. Invece, contro il Sassuolo, è arrivata una sconfitta pesante anche perché la Juventus è apparsa priva di idee. Il tecnico livornese, dopo la partita, è apparso piuttosto deluso e ha spiegato che serve maggiore attenzione: "È più una roba mentale, più un equilibrio che dobbiamo trovare". Dunque, il problema della Juventus sta nella testa.

La squadra, come ha spiegato l'allenatore, si è innervosita e questo ha causato la sconfitta contro il Sassuolo.

Allegri chiede maggiore attenzione

La Juventus è già tornata alla Continassa perché sabato 30 ottobre la squadra sarà di nuovo in campo per affrontare il Verona. Dunque, non c'è tempo da perdere e Massimiliano Allegri deve trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Il tecnico livornese ha chiesto alla squadra maggiore attenzione. Questo sembra essere il grande problema della Juventus. Probabilmente, i giocatori bianconeri, dopo l'ultima serie positiva di risultati, hanno avuto un calo di concentrazione. Il cambio di passo dovrà già arrivare contro il Verona.

Per questa partita, però, il tecnico livornese non avrà a disposizione Mattia De Sciglio.

Il numero 2 juventino ha riportato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Tra dieci giorni De Sciglio sarà sottoposto a nuovi accertamenti per essere rivalutato. Dunque, contro il Verona sulla fascia sinistra agirà Alex Sandro. Per il resto non sembrano esserci ancora molte indicazioni di formazione. La Juventus, però, dovrebbe recuperare Federico Bernardeschi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se il numero 20 juventino sarà a disposizione probabilmente sarà titolare.

Il precedente del 2015

Correva l'anno 2015, era un mercoledì 28 ottobre e la Juventus perdeva in quel di Sassuolo. Dopo quel ko per i bianconeri si aprì definitivamente la crisi. In quella occasione, la squadra allenata da Allegri aveva già perso 4 partite e aveva raccolto solo due vittorie contro Bologna e Atalanta e un pareggio contro l'Inter a San Siro.

Adesso la storia si sta pressoché ripetendo. I bianconeri hanno perso di nuovo contro il Sassuolo e il caso vuole che coincida anche la data ovvero mercoledì, ma 27 ottobre. Dunque, i tifosi juventini si stanno attaccando a questo precedente nella speranza che questo ko, esattamente come nel 2015, consenta alla squadra di reagire e di inanellare una lunga serie di vittorie. Sei anni fa, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la Juventus vinse 24 partite e ottenne un solo pareggio contro il Bologna. Ora non resta che attendere di capire se la storia si ripeterà e se Massimiliano Allegri riuscirà a compiere una nuova impresa.