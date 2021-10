La Nazionale italiana di calcio, campione d'Europa in carica, non è ancora sicura di partecipare ai prossimi Mondiali, che si terranno nel 2022 in Qatar. A creare "problemi" agli azzurri c'è la Svizzera che, dopo l'ultima vittoria per 4-0 contro la Lituania, ha agganciato proprio l'Italia al vertice della classifica del gruppo C di qualificazione (con 14 punti). Al momento la squadra di Mancini ha un vantaggio nella differenza reti generale, con due gol in più realizzati rispetto agli elvetici.

Italia-Svizzera sarà praticamente decisiva

Il prossimo 12 novembre gli azzurri affronteranno, però, proprio la Svizzera, allo stadio Olimpico di Roma.

Per la squadra di Mancini sarebbe importante vincere, per staccare gli elvetici di tre punti e per giocarsi l'ultima gara contro l'Irlanda del Nord (15 novembre) con molta più serenità. A quel punto, infatti. all'Italia basterebbe un pari nell'ultimo match per staccare il pass Mondiale, a prescindere dal risultato di Svizzera-Bulgaria.

In caso di pareggio nella gara dell'Olimpico invece il discorso sarebbe ben diverso. Con il pari all'Italia, nell'ultimo incontro, potrebbe non bastare nemmeno il successo di misura contro l'Irlanda del Nord, perché se la Svizzera dovesse battere 3-0 la Bulgaria, sarebbe tutto in perfetta parità.

Nel caso in cui succedesse questo, bisognerebbe osservare lo scontro diretto con gli elvetici.

Se la gara di Roma terminasse in parità con gol (1-1, 2-2 ecc), passerebbe la Svizzera per il maggior numero di gol realizzati in trasferta nella sfida tra le due formazioni. Se invece allo stadio Olimpico terminasse sullo 0-0, come nella gara d'andata, allora bisognerebbe osservare la classifica del fair play, che raccoglie tutti i cartellini (ammonizioni ed espulsioni) subiti durante tutte le gare.

Al momento vi è perfetta parità anche in questo caso, con otto ammoniti a testa. Se anche in questo caso fosse tutto uguale si dovrebbe procedere al sorteggio, che potrebbe essere beffardo.

Gli azzurri non possono fare passi falsi

Insomma per gli azzurri sarà fondamentale battere gli elvetici allo stadio Olimpico di Roma, in una gara che potrebbe davvero essere decisiva in vista della prossima partecipazione ai Mondiali.

Ricordiamo che l'Italia non partecipò nemmeno all'ultimo mondiale in Russia: mancare alla rassegna iridata per due edizioni consecutive, vorrebbe dire una sconfitta pesante per tutto il movimento, proprio ora che l'Italia è tornata sul tetto d'Europa.

Insomma a Roma il 12 novembre l'Italia dovrà giocare una gara perfetta, vincerla e chiudere quasi definitivamente il discorso qualificazione, per non rischiare poi nell'ultimo match, su un terreno che potrebbe nascondere qualche insidia, come quello dell'Irlanda del Nord.

Fino a questo momento, la Nazionale di Mancini nel girone di qualificazione, ha ottenuto quattro vittorie, due pareggi e zero sconfitte.