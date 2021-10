La Serie B regala sempre sorprese importanti. In questo inizio stagione una delle rivelazioni del campionato cadetto è sicuramente la punta del Pisa Lorenzo Lucca, oramai parte integrante anche della nazionale under 21 italiana di Davide Nicolato. Nel recente match contro la Svezia ha anche segnato il gol del 1 a 0, anche se non è servito per vincere la sfida terminata 1 a 1. Il 21enne è stato intervistato dalla rivista Sportsweek, tanti gli argomenti di cui ha parlato la punta. Fra questi anche la crescita tecnica e fisica avuta negli ultimi mesi ma anche l'interesse del commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini come possibile futuro convocato nell'Italia.

Lucca però si è raccontato anche nella sua vita privata, sottolineando che gli piace il gioco virtuale di calcio Fifa. La squadra che sceglie la punta del Pisa è la Juventus, società della quale si parla come una delle interessate all'acquisto di Lucca. Ad agevolare l'eventuale arrivo del 21enne a Torino potrebbe essere il direttore sportivo del Pisa Claudio Chiellini, fratello gemello di Giorgio che ha già lavorato in bianconero come dirigente dell'under 23.

"Quando gioca a Fifa prendo la Juventus". Queste le dichiarazioni di Lorenzo Lucca in una recente intervista. La punta del Pisa quindi ha come squadra preferita nel noto gioco virtuale di calcio quella bianconera, in cui fra l'altro potrebbe approdare nei prossimi mesi.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Dusan Vlahovic per la prossima stagione. A gennaio però potrebbe arrivare un rinforzo per il settore avanzato. Un investimento ideale per il settore avanzato potrebbe essere proprio il nazionale under 21 italiano, che per caratteristiche tecniche e fisiche è diverso rispetto alle punta attualmente in bianconero.

Nell'intervista Lucca si è anche descritto come punta dichiarando: "Le mie qualità migliori sono l'agilità e la coordinazione insieme alla tecnica. Ho potuto affinarla grazie ad allenatori che l'hanno curata parecchio". Lucca non ha nascosto inoltre che il suo idolo è Zlatan Ibrahimovic, lo considera infatti il più forte di sempre.

Ha infatti aggiunto che lo studia molto e cerca di imitalo.

Lorenzo Lucca sulla possibile convocazione nella nazionale italiana

La punta del Pisa ha parlato anche dell'interesse che il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha manifestato nei suoi confronti per una sua possibile convocazione. Manca infatti una punta fisica nella nazionale italiana, l'unico che assomiglia a Lucca è Scamacca del Sassuolo. A confermargli l'interesse di Mancini come possibile convocato in nazionale è stato il suo agente sportivo Imburgia. Lucca ha però aggiunto che deve continuare a lavorare per meritare un'eventuale convocazione nella rappresentativa italiana.