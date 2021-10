Si continua a parlare di Calciomercato in casa Juventus, dopo il pareggio per 1 a 1 ottenuto a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi, risultato certamente non privo delle consuete polemiche (dopo il rigore dato ai bianconeri ad un minuto dalla fine). In ogni caso, per quanto riguarda il mercato, la Juventus avrebbe intenzione di rinforzare il reparto mediano per il futuro. Il centrocampo, infatti, in questi ultimi anni è stato forse il reparto più debole del club bianconero. La dirigenza della Juventus starebbe valutando alcuni profili molto interessanti, tra cui sarebbe spuntato anche il nome di Franck Kessié, fortissimo centrocampista che milita nelle fila del Milan e della nazionale ivoriana.

Mercato Juventus, possibile obiettivo Kessié per rinforzare il centrocampo

Secondo a quanto riportano le ultime notizie di mercato, l'ex giocatore dell'Atalanta non avrebbe ancora trovato l'accordo con il Milan per il rinnovo del contratto, contratto che scadrà al termine della stagione in corso. A giugno, dunque, Kessié potrebbe liberarsi a parametro zero dal Milan. La dirigenza della Juventus avrebbe già fiutato il colpo, dal momento che potrebbe assicurarsi uno dei migliori centrocampisti del campionato senza pagare nulla. In ogni caso, il club bianconero non è l'unico interessato al fenomeno africano ex Atalanta. Su Kessié, infatti, ci sarebbero alcuni ricchi club della Premier League inglese, come per esempio il Newcastle.

La nuova proprietà araba avrebbe intenzione di costruire una squadra molto competitiva per il futuro e vorrebbe puntare su giocatori di grande caratura, come appunto il centrocampista ivoriano in forza al club rossonero. Si attendono dunque aggiornamenti nelle prossime settimane.

Juventus, per il centrocampo si starebbe monitorando anche Dani Olmo del Lipsia

Ovviamente, Franck Kessié non è l'unico giocatore monitorato dalla Juventus per quanto riguarda il reparto mediano. La dirigenza bianconera starebbe cercando anche un giocatore di grande qualità e avrebbe messo nel mirino l'astro nascente Dani Olmo, centrocampista che milita nelle fila del Lipsia e della nazionale spagnola.

Su di lui ci sarebbe anche il Barcellona, pronto a fare un'importante offerta nella prossima sessione di calciomercato invernale. Potremmo dunque assistere ad un vero e proprio duello di mercato tra il club bianconero e quello blaugrana a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, comunque, il club tedesco non avrebbe alcuna intenzione di cedere il suo gioiello a gennaio e farà di tutto per trattenerlo in Germania. Altro nome molto caldo per il centrocampo della Juventus sarebbe Gravenberch dell'Ajax.