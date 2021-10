Il Milan è stato protagonista di un grande inizio di stagione, nonostante le due sconfitte subite in Champions League. La dirigenza rossonera, però, è sempre attenta alle occasioni proposte dal Calciomercato e Dusan Vlahovic sarebbe l'attaccante giusto per rinforzare il reparto offensivo. Un giocatore che si sta mettendo in luce in quel reparto è sicuramente il portoghese Rafael Leao, il quale è stato trattenuto con forza dalla dirigenza rossonera in estate e adesso potrebbe ottenere il rinnovo del contratto. Sembra, infatti, che finalmente il 22enne stia esprimendo in toto il proprio potenziale, cosa che non era riuscito a fare nelle stagioni passate.

Calciomercato Milan, potrebbe arrivare Dusan Vlahovic

Il nome di Dusan Vlahovic sta dominando i titoli dei giornali in questo momento dopo che è stato annunciato che non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Vlahovic potrebbe essere la "giusta occasione" per il Milan di assicurarsi il centravanti del futuro, e i rossoneri sono tra i corteggiatori del 21enne dopo che anche in questa stagione si sta confermando ad alti livelli. Ha segnato 25 gol in Serie A dall'inizio della scorsa stagione, è giovane, ha un fisico imponente, può segnare di testa, lotta su ogni pallone, si mette in gioco e ha ampi margini di crescita. Su di lui, però, non ci sono solo club italiani, Vlahovic sta attirando anche i top club stranieri, ma il suo prezzo richiesto potrebbe aggirarsi intorno alla metà dei 60 milioni di euro dell'estate.

Lo stipendio richiesto dall'entourage del serbo è quello di un top player, visto che ha rifiutato 20 milioni di euro netti in cinque anni (40 milioni di euro lordi) dalla Fiorentina. Con la formula giusta e gli obiettivi ambiziosi del club, non è da escludere che il Milan ci provi per Vlahovic, visto che lui stesso ha ammesso di idolatrare Zlatan Ibrahimovic.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Calciomercato Milan, in programma il futuro di Leao

Il Milan ha rifiutato le offerte arrivate per l'ala Rafael Leao durante l'estate e ora i rossoneri vogliono proteggerlo per il futuro. Alla sua terza stagione nel club ora la sensazione è che Leao abbia finalmente iniziato ad avere costanza nelle prestazioni. Nonostante abbia solo 22 anni, ha mostrato un potenziale esplosivo in entrambe le sue prime due stagioni, ma le sue prestazioni sono state incostanti.

Leao ha già quattro gol in questa stagione e ha mostrato dei segnali che sembrerebbero confermare la sua crescita. L'attaccante ha mostrato prestazioni di alto livello e una mentalità da giocatore che finalmente sa cosa vuole. Il club quindi sente di aver fatto bene in estate a non ascoltare le offerte arrivate per il portoghese, e ora l'intenzione è di assicurarselo presto anche per il futuro, tramite un rinnovo.