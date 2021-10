La Juventus, nei prossimi mesi, potrebbe decidere di rinforzare centrocampo e settore avanzato. La principale esigenza della società bianconera, infatti, è quella di incrementare il livello qualitativo della mediana. Per questo si parla di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni, attualmente al Monaco e parte integrante della nazionale francese del commissario tecnico Didier Deschamps. Si lavora però anche al rinforzo nel settore avanzato, anche in considerazione dell'addio inatteso di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del Calciomercato estivo.

Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. La società toscana ha recentemente ufficializzato la volontà del giocatore di non prolungare il suo contratto. Di conseguenza, sarà ceduto nei prossimi mesi.

Potrebbe partire già a gennaio, in questo modo la Fiorentina potrebbe monetizzare maggiormente rispetto ad una cessione a giugno. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando alla cessione del centrocampista Dejan Kulusevski proprio per agevolare l'acquisto di Dusan Vlahovic.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe essere ceduto per agevolare l'acquisto di Vlahovic

La Juventus potrebbe cedere Dejan Kulusevski già a gennaio.

Il centrocampista svedese ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Somma che sarebbe utilizzata per l'acquisto di Dusan Vlahovic, che ha un prezzo di mercato di circa 75 milioni di euro. Lo svedese potrebbe trasferirsi al Tottenham, ma si parla del centrocampista anche come giocatore da inserire nella trattativa che porterebbe Vlahovic alla Juventus.

L'eventuale acquisto della punta della Fiorentina da parte della società bianconera potrebbe portare al mancato riscatto di Alvaro Morata. La Juventus, infatti, ha un diritto di acquisto a titolo definitivo del cartellino dello spagnolo dall'Atletico Madrid per 35 milioni di euro. Somma che sarebbe considerata pesante e che potrebbe essere utilizzata proprio per l'investimento su Vlahovic.

A meno di uno sconto da parte della società spagnola, quindi, difficilmente Morata sarà riscattato. Si parla, fra l'altro, di un interesse di alcune società inglesi per l'attaccante spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro in questi giorni anche per definire le cessioni da effettuare nei prossimi mesi. Oltre a Dejan Kulusevski, potrebbero partire altri due centrocampisti: Weston McKennie e Aaron Ramsey. Per l'americano, ci sarebbe l'interesse concreto di West Ham e Tottenham, il gallese, invece, potrebbe trasferirsi all'Everton. Il classe 1998 ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, Ramsey invece potrebbe partire per circa 20 milioni di euro.