La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo difficolta dal punto di vista del gioco e dei risultati. Nelle ultime quattro partite, però, sono arrivate altrettante vittorie che in qualche modo hanno ridato serenità ai bianconeri. Rimane, comunque, il problema del gioco, dovuto evidentemente dalla mancanza di centrocampisti bravi nell'impostazione e nella verticalizzazione. Per questo, la Juventus starebbe lavorando per la prossima stagione all'acquisto di Aurelien Tchouameni, protagonista con il Monaco e la nazionale francese. Allegri, inoltre, si aspetta anche i gol dai centrocampisti, in particolar modo dalle mezzali.

I vari Rabiot e McKennie stanno faticando molto, in particolar modo l'americano che ha sbagliato diverse azioni da gol nelle partite in cui è stato impiegato. Per questo, l'americano potrebbe essere ceduto. Si parla di un interesse concreto dall'Inghilterra con il West Ham che sarebbe pronto a spendere circa 41 milioni di euro per acquistarlo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, l'americano potrebbe essere una delle contropartite tecniche per arrivare all'acquisto del centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

La Juventus potrebbe acquistare Milinkovic-Savic

La Juventus potrebbe acquistare Sergej Milinkovic-Savic la prossima stagione, offrendo due contropartite tecniche: il centrocampista Weston McKennie e il terzino Pellegrini.

Entrambi i giocatori potrebbero essere acquisti ideali per la Lazio, che ha bisogno di una mezzala d'inserimento, ma anche di un terzino sinistro di ruolo. In questa stagione, Sarri sta adattando Hysaj, che però è un difensore di fascia destra. La società bianconera valuta McKennie 30 milioni di euro, Pellegrini intorno ai 15 milioni di euro.

Considerando che il centrocampista Milinkovic-Savic ha un valutazione di mercato di circa 75 milioni di euro, la Juventus dovrebbe aggiungere una somma di almeno 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato riguardanti il possibile inserimento di Pellegrini e McKennie per l'acquisto di Milinkovic-Savic non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

Il centrocampista americano, infatti, potrebbe trasferirsi in Inghilterra, al West Ham, anche perché la società bianconera avrebbe la garanzia di ricavare circa 40 milioni di euro. Per Pellegrini, invece, si parla di un prestito a gennaio alla Sampdoria per permettergli di raccogliere più minutaggio rispetto a questo inizio di stagione alla Juventus. Potrebbe partire a gennaio, o eventualmente nel prossimo Calciomercato estivo, Aaron Ramsey. Si parla di un possibile ritorno in una società inglese.