La Juventus continua ad essere uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi. I risultati deludenti raccolti in questo inizio di stagione hanno contribuito in tal senso, anche se si parla pure di Calciomercato. Nonostante la sessione estiva si sia chiusa un mese fa, arrivano indiscrezioni importanti in merito alle possibili strategie di mercato della società bianconera per la prossima stagione. Si continuerà probabilmente ad investire sui giovani di qualità, magari autofinanziandosi con alcune cessioni pesanti. A tal riguardo in una recente intervista Mino Raiola ha parlato del possibile addio alla Juventus di Matthijs de Ligt nel corso della prossima stagione.

L'agente sportivo dell'olandese ha sottolineato che il difensore piace a diverse società importanti.

Si è parlato di un interesse concreto del Chelsea, che potrebbe offrire circa 120 milioni di euro. Negli ultimi giorni anche il Barcellona starebbe valutando il suo acquisto e la società catalana offrirebbe giocatori e non una somma cash. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il portiere ter Stegen e la punta Depay potrebbero essere le contropartite tecniche per l'acquisto di de Ligt.

Il Barcellona potrebbe offrire ter Stegen e Depay per de Ligt. La società catalana vorrebbe rinforzare la difesa e sarebbe pronta ad inserire due contropartite tecniche dalla valutazione di mercato totale di circa 75 milioni di euro.

Più o meno il prezzo di mercato di de Ligt, anche se il Chelsea sarebbe pronto ad offrire 120 milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus. PL'interesse concreto e la disponibilità economica degli inglesi potrebbero agevolare il trasferimento del difensore olandese al Chelsea. Difficile pensare che la Juventus decida di cedere un difensore importante come de Ligt per delle contropartite tecniche.

La sua eventuale partenza invece potrebbe servire per poter investire su giocatori di qualità per la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

Se dovesse partire il difensore Matthis de Ligt, la Juventus potrebbe acquistare a parametro zero Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan va in scadenza a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto con la società rossonera.

L'eventuale somma incassata dalla cessione di de Ligt potrebbe servire per acquistare il centrocampista Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. Potrebbe inoltre arrivare il settore avanzato la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023.