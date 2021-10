La Juventus dopo le vittorie contro Spezia, Sampdoria e Chelsea ha conquistato un altro importante successo contro il Torino per 1-0. Protagonista del match Manuel Locatelli che ha segnato il gol decisivo. Fra i giocatori scesi in campo nel derby c'è stato anche il centrocampista Weston McKennie,.che ha avuto anche alcune occasioni da rete, non sfruttandole.

Lo statunitense nel recente Calciomercato estivo era stato vicino alla cessione, poi alla fine è rimasto, ma la sua cessione potrebbe essere posticipata al 2022. Pare difficile che ciò possa concretizzarsi a gennaio, ma potrebbe diventare un nuovo acquisto del West durante il prossimo calciomercato estivo.

A rivelarlo è la stampa inglese, che parla di McKennie come possibile sostituto del centrocampista Declan Rice. Il nazionale inglese potrebbe infatti lasciare il West Ham per una nuova esperienza professionale.

Il centrocampista McKennie potrebbe trasferirsi al West Ham per circa 41 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa inglese il West Ham potrebbe cedere Declan Rice nei prossimi mesi, giocatore valutato secondo alcune testate oltre 100 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare Weston McKennie, che la Juventus sarebbe pronto a cedere per circa 41 milioni di euro.

Il centrocampista americano in questo inizio di stagione non è riuscito a incidere come auspicato.

Già contro lo Spezia il tecnico Massimiliano Allegri aveva dichiarato che l'americano avrebbe potuto segnare diverse reti, situazione ripetutasi anche contro il Torino.

L'eventuale cessione dell'americano rappresenterebbe una plusvalenza finanziaria importante per la Juventus, oltre al fatto che permetterebbe di incassare una somma importante da investire sul mercato.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe già lavorando in previsione del prossimo calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista e una punta.

Piace molto Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese, il quale potrebbe rappresentare l'ideale per il centrocampo della Juventus perché bravo nel garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco.

Per quanto riguarda il settore avanzato, invece, il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2023. La società toscana gli ha offerto il prolungamento di contratto, come confermato anche dal presidente Commisso, ma le parti non hanno ancora raggiunto un accordo.