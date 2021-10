Puntellare la rosa con acquisti di spessore per ritornare ad essere protagonisti in Italia e in Europa. Sarebbe questa l'intenzione della Juventus, che lavora sul mercato internazionale nella speranza di finalizzare acquisti di livello che possano così rinforzare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Max Allegri. Secondo la stampa spagnola, la Vecchia Signora starebbe seguendo con grande attenzione Eden Hazard, talento e calciatore del Belgio, che fino a questo momento non ha brillato con la maglia dei Blancos, nemmeno sotto la gestione targata Carlo Ancelotti, che sta puntando su un mix di esperienza e gioventù.

Secondo quanto evidenziato e riportato da Don Diario, la Vecchia Signora potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto (una formula alla Morata) ai Galacticos, viste le prestazioni non esaltanti del calciatore. Certamente la società bianconera punterà sulla voglia e sulla volontà del calciatore di ritagliarsi uno spazio da protagonista e ritornare così decisivo, come durante la sua esperienza a Londra. Nelle prossime settimane si capirà la fattibilità dell'affare, con i bianconeri a caccia di un nome di alto livello per completare l'attacco dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.

Tchouaméni per il centrocampo, si monitora la pista Vlahovic

Oltre ad Hazard, i bianconeri starebbero seguendo diverse piste di Calciomercato per completare la rosa a disposizione di Max Allegri.

La società bianconera sta lavorando anche per il centrocampo, con l'obiettivo numero uno che sarebbe sempre Aurélien Tchouaméni, centrocampista francese classe 2000 in forza al Monaco. La Juve già nel mercato estivo aveva tentato di accaparrarsi le prestazioni del calciatore (nel mirino anche del Chelsea) ma la richiesta di 40 milioni da parte del club monegasco ha bloccato la trattativa.

A gennaio però la situazione potrebbe sbloccarsi con la cessione di uno tra Ramsey e McKennie, che potrebbero favorire l'approdo del centrocampista francese. Aurélien Tchouaméni potrebbe essere il partner ideale per Manuel Locatelli: i due potrebbero comporre una mediana giovane ma allo stesso tempo di grande qualità e personalità.

Ma non è finita qui. Nelle ultime ore, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha annunciato il mancato rinnovo da parte di Dusan Vlahovic, che ha deciso di non continuare la sua esperienza a Firenze. Tra le società italiane che vorrebbero acquistare l'attaccante serbo ci sarebbe la Juventus, che starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del bomber classe 2000.