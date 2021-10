La Juventus chiude le partite pre-pausa per le nazionali con un'altra vittoria. Sono quattro i successi ottenuti in altrettante partite, prima contro lo Spezia e la Sampdoria, poi Chelsea e Torino. La classifica della Serie A è evidentemente migliorata, infatti i bianconeri si sono avvicinati a Atalanta, Fiorentina e Lazio, ma la distanza con Milan, Inter e Napoli è rimasta praticamente invariata. La crescita nel gioco e nei risultati della Juventus nelle ultime partite è stata evidente, anche se non sono mancate critiche al gioco espresso contro il Chelsea e il Torino, considerato in alcuni tratti della partita molto difensivo.

Nel pre-partita del match contro il Torino ha parlato il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved. Tanti gli argomenti affrontati dal dirigente bianconero, in particolar modo sui giovani che fanno parte della rosa. Particolari elogi Nedved li ha riservati alla punta Moise Kean, arrivato nell'ultimo giorno del Calciomercato estivo in prestito di due anni con riscatto per circa 35 milioni di euro. Proprio il vice-presidente ha voluto complimentarsi con Kean per i miglioramenti avuti nelle ultime due stagioni, sottolineando come sia un giocatore sul quale la Juventus punta molto per il presente e per il futuro.

Pavel Nedved ha parlato di Moise Kean

"Puntiamo molto su Moise Kean: lo abbiamo scelto come giocatore del presente e del futuro".

Queste le dichiarazioni di Pavel Nedved nel pre-partita di Torino-Juventus in riferimento alla punta della nazionale italiana, arrivata in bianconero durante il recente calciomercato estivo. Il dirigente ha aggiunto: "Credo che se lo meriti perché conosce il mondo della Juve, è un ragazzo che da quanto è tornato è cresciuto tantissimo".

Proseguendo l'intervista il vice presidente della Juventus ha aggiunto che la scorsa stagione al Paris Saint Germain è riuscito a realizzare 17 gol. Secondo Nedved, se la società bianconera avesse preso un altro giocatore della società francese, non italiano e con delle statistiche realizzative importanti come quelle di Kean, si sarebbe parlato dell'acquisto di un fenomeno.

Il mercato della Juventus

La Juventus del presente e del futuro avrà in rosa Moise Kean, come ha confermato il vice-presidente Pavel Nedved. Altro giocatore considerato importante dalla società bianconera è Kaio Jorge, che ha esordito con la maglia bianconera negli ultimi minuti del match contro il Torino. Il tecnico Massimiliano Allegri ha voluto elogiare il brasiliano, sottolineando come nonostante abbia toccato solo due palloni, ha dimostrato di essere molto sveglio all'età che ha. Il brasiliano infatti ha 19 anni. Ai vari Kean, Kaio Jorge, Dybala e Morata la prossima stagione potrebbe aggiungersi un'altra punta. Il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.