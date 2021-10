La Juventus durante il Calciomercato estivo ha perso Cristiano Ronaldo. La punta portoghese ha lasciato la società bianconera negli ultimi giorni di mercato per trasferirsi al Manchester United, suscitando disappunto fra i sostenitori bianconeri. La partenza difficile della Juventus in campionato ha incrementato il dispiacere dei tifosi ma nelle ultime partire i giocatori di Allegri sono riusciti a vincere le prime partite stagionali. Prima i successi contro Spezia e Sampdoria, poi la vittoria in Champions League contro il Chelsea. Grandi meriti della vittoria dei bianconeri contro gli inglesi sono del centrocampista Federico Chiesa, che ha segnato il gol decisivo.

Il nazionale italiano attualmente è uno dei migliori giocatori del calcio europeo, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori. A parlare del centrocampista della Juventus è stato anche l'ex giocatore bianconero David Trezeguet . Intervistato alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato che Chiesa è il giocatore italiano attualmente più forte e moderno insieme a Erling Haaland, punta del Borussia Dortmund.

'Federico Chiesa il più forte e moderno calciatore italiano'

"Federico Chiesa è Il più forte e moderno calciatore italiano. Il futuro? Lui e Haaland". Queste le dichiarazioni di David Trezeguet alla Gazzetta dello Sport. L'ex punta della Juventus ha elogiato il centrocampista bianconero, che in questo inizio stagione si sta dimostrando decisivo sia in campionato che in Champions League.

L'ex punta ha aggiunto: "È unico ma per me non può giocare come prima punta. Allegri dovrà aiutarlo a migliorare". Secondo Trezeguet era da tanto che alla Juventus non si vedeva un giocatore dalle notevoli qualità come Chiesa. Ciò che però sarà importante è che il centrocampista si diverta giocando". Parole che testimoniano la stima professionale nei confronti del nazionale italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Chiesa sarebbe seguito da diverse società europee.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Federico Chiesa già durante il calciomercato estivo era seguito da alcune società europee. Si era parlato di un interesse concreto di Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea, con quest'ultima che avrebbe offerto 100 milioni di euro per il suo cartellino.

La Juventus però rifiutato perché lo considera un giocatore importante per il presente e per il futuro. Per questo difficilmente lascerà la società bianconera la prossima stagione. Insieme a lui potrebbe rimanere a Torino anche Paulo Dybala in trattativa per il prolungamento di contratto con la Juventus. Se però non dovesse arrivare l'intesa contrattuale, l'argentino potrebbe essere ceduto a gennaio. Si parla di un interesse concreto del Chelsea per l'argentino.