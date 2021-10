La Juventus vince il derby contro il Torino dando seguito ai successi ottenuti contro Spezia, Sampdoria e Chelsea in Champions League. Attualmente i bianconeri sono a 11 punti in classifica ma la distanza dal primo posto del Napoli è rimasto lo stesso, ovvero di dieci punti. I campani infatti a Firenze hanno ottenuto la settima vittoria su altrettante partite di campionato. Allegri però si è detto soddisfatto della crescita dei suoi giocatori, in particolar modo della capacità di garantire equilibrio durante tutta la partita e nella qualità dimostrato nella fase offensiva.

Rimangono però evidenti alcune problematiche a centrocampo e nella trequarti. Non è un caso si parli di una Juventus molto attiva sul mercato non tanto per gennaio quanto per il prossimo Calciomercato estivo.

Di recente la stampa sportiva spagnola ha parlato di un interesse concreto della società bianconera per il centrocampista offensivo del Real Madrid Marco Asensio. L'agente sportivo del giocatore Horacio Gaggioli avrebbe informato la società spagnola che i bianconeri sarebbero pronti a presentare un'offerta importante per il centrocampista.

Possibile offerta della Juventus per Asensio il prossimo calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus sarebbe interessata all'acquisto di Marco Asensio.

Il centrocampista offensivo del Real Madrid sarebbe ritenuto il rinforzo ideale da Massimiliano Allegri per rinforzare il settore avanzato della Juventus. A confermare la volontà dei bianconeri di acquistare il giocatore sarebbe stato il suo agente sportivo Gaggioli, che avrebbe informato il Real di una Juventus pronta a presentare un'offerta importante per il cartellino dello spagnolo.

In questo inizio stagione Asensio non sta raccogliendo molto minutaggio anche perché Ancelotti lo sta schierando da mezzala. A parte i tre gol realizzati al Maiorca Asensio non ha dato poi un grande contributo proprio perché Ancelotti sta preferendo altri giocatori a centrocampo. Per questo Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid la prossima estate.

La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro ma avendo il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe essere acquistato a prezzo minore.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione potrebbe rinforzarsi con un altro acquisto il centrocampo. Allegri vorrebbe un mediano bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Fra i nomi che più piacciono spiccano Yuri Tielemans del Leicester e Aurelien Tchouameni del Monaco. Giocatori che hanno un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.