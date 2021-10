La pausa per le nazionali potrebbe essere utilizzata dalla Juventus per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Sono ben cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero la prossima stagione. Ci si riferisce a Mattia Perin, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Sembra in via di definizione il rinnovo contrattuale del colombiano fino a giugno 2023 con opzione per il 2024. Nelle ultime settimane si sta trattando invece con l'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun.

Le parti sembrano ancora distanti sulla parte dei bonus e sulla loro attivazione.

A parlare della trattativa fra l'argentino e la società bianconera è stato Paolo Tomaselli. Il giornalista del Corriere della Sera ospite di Calciomercato.it ha sottolineato come l'intesa fra le parti possa raggiungersi anche perché conviene ad entrambe le parti. Secondo il giornalista potrebbe arrivare nella prossima sosta per le nazionali a novembre.

'Dybala penso sarà il 10 futuro della Juventus'

"Il prolungamento di contratto di Paulo Dybala ci sarà, mancano dettagli non secondari come l’incrocio tra le due parti. All’inizio le posizioni erano abbastanza distanti, ma ora conviene a tutte e due le squadre stringere le parti, Dybala penso sarà il 10 futuro della Juventus".

Queste le dichiarazioni di Paolo Tomaselli in riferimento al prolungamento di contratto della punta argentina con la Juventus. Secondo il giornalista sportivo l'intesa ci sarà e potrebbe arrivare a novembre, durante la prossima pausa per le nazionali. Il motivo di questo rinvio è l'infortunio che ha subito Dybala, dovrebbe però recuperare per il match contro la Roma previsto domenica 17 ottobre o eventualmente per quello di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo che disputerà mercoledì 20 ottobre.

Tomaselli ha parlato anche della partita vinta dalla Juventus contro il Chelsea, sottolineando come la Juventus ha disputato una partita difensiva e di ripartenze ma non potrà giocare sempre così.

Il giornalista Tomaselli ha parlato anche della Nations League

Il giornalista Paolo Tomaselli ha parlato anche della fase finale della Nations League, che vedrà l'Italia affrontare nei prossimi giorni in semifinale la Spagna.

Chi vincerà si giocherà la competizione contro una fra Belgio e Francia. A tal riguardo ha dichiarato: "Penso che l'Italia abbia buone possibilità di vincere la Nations League, i giocatori sono in forma ottimale, c'è anche il pubblico dalla parte della nazionale". Secondo Tomaselli il cammino vincente dell'Italia potrebbe proseguire almeno fino al mondiale che si disputerà in Qatar a dicembre 2022.