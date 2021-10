La Juventus negli ultimi giorni di mercato ha definito l'acquisto di Moise Kean, arrivato per sostituire Cristiano Ronaldo, e quello del centrocampista olandese Mohamed Ihattaren. Un investimento sorprendente quello della società bianconera sul 19enne ex Psv Eindovhen, che andava in scadenza a giugno 2022. Il giocatore è stato poi prestato alla Sampdoria per dargli maggiori possibilità di raccogliere minutaggio nel campionato italiano. Negli ultimi giorni però sarebbe incrementato il malumore del centrocampista, che in questo momento è in Olanda per motivi familiari.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore sarebbe infelice in Italia e non vorrebbe più ritornare alla Sampdoria. Un comportamento che non sarebbe stato gradito non solo dalla Juventus proprietaria del cartellino del centrocampista ma anche dal suo agente sportivo Mino Raiola. Tale situazione potrebbe portare la società bianconera a cederlo già durante il mercato di gennaio. Di certo la società che ha maggiormente 'subito' la scelta di Ihattaren è la Sampdoria, che si ritrova attualmente senza un giocatore nella rosa. Per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato i bianconeri sarebbero pronti a 'risarcire' i liguri offrendogli un giocatore in prestito a gennaio.

Il centrocampista Ihattaren è attualmente in Olanda per motivi familiari

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe un vero e proprio caso Ihattaren. Il centrocampista olandese acquistato dalla Juventus durante il recente Calciomercato estivo dal Psv Eindhoven è stato ceduto a fine agosto in prestito alla Sampdoria. Le difficoltà di adattamento del centrocampista sarebbero dovute alla nostalgia dell'Olanda.

Attualmente infatti sarebbe ritornato proprio nella sua nazione per motivi familiari. Il suo agente sportivo Raiola e la Juventus non avrebbero preso bene il comportamento di Ihattaren, che potrebbe essere ceduto a gennaio. Sul centrocampista nelle ultime ore ha parlato anche il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa. Intervistato dopo la sconfitta subita contro il Cagliari in campionato, ha infatti dichiarato che in questo momento l'assenza di Ihattaren non cambia molto la situazione per i liguri considerando che l'olandese non è mai stato disponibile per un'eventuale convocazione con la Sampdoria.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi potrebbe cercare di risarcire la Sampdoria cedendogli un altro giocatore in prestito. D'altronde non mancano i giovani interessanti nella società bianconera, in particolar modo nell'under 23. Intanto la società bianconera è al lavoro sul mercato e nei prossimi mesi potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta. I preferiti sembrano essere Aurelien Tchouameni e Dusan Vlahovic.