La Juventus utilizzerà la pausa per le nazionali per recuperare la forma ottimale dei giocatori che hanno raccolto finora poco minutaggio. In particolar modo chi è stato infortunato per molto tempo come Arthur Melo e Kaio Jorge. Il centrocampista potrebbe avere un ruolo importante in bianconero, considerando che Allegri non ha ancora trovato il mediano ideale da schierare davanti alla difesa.

I prossimi saranno giorni importanti anche per giocatori come Luca Pellegrini, che finora ha disputato solo il primo tempo del match contro il Napoli. Il terzino ex Cagliari e Genoa sta ancora recuperando la forma ottimale, dopo che nelle ultime stagioni è stato condizionato da alcuni infortuni muscolari.

Ha bisogno di raccogliere più minutaggio per recuperare la forma ottimale. Per questo, secondo la stampa spagnola, potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio. Si parla di un interesse concreto per lui del West Ham e della Sampdoria.

Il terzino Pellegrini potrebbe essere ceduto in prestito alla Sampdoria a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa sportiva spagnola Luca Pellegrini potrebbe essere ceduto in prestito alla Sampdoria a gennaio. La società ligure starebbe cercando infatti un rinforzo come terzino sinistro e l'ex Cagliari e Genoa potrebbe essere il rinforzo ideale.

Allo stesso tempo un'esperienza professionale in Liguria potrebbe dargli la possibilità di raccogliere più minutaggio.

Massimiliano Allegri in questo inizio stagione lo ha schierato solamente contro il Napoli. Successivamente l'alternativa al titolare Alex Sandro è stata De Sciglio. La scorsa stagione anche Danilo ha dimostrato di poter giocare sulla fascia sinistra, nonostante il suo ruolo natura sia sulla destra. Di conseguenza, considerando l'abbondanza sulle fasce difensive, la società bianconera potrebbe avallare la partenza di Pellegrini a gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il terzino raggiungerebbe altri due giocatori della Juventus, trasferitisi in estate in prestito alla Sampdoria: il difensore Dragusin e il centrocampista Ihattaren.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare pure altre cessioni durante il mercato di gennaio. I centrocampisti Aaron Ramsey e Weston McKennie potrebbero trasferirsi in Inghilterra.

Il gallese anche in questa stagione sta subendo alcuni infortuni muscolari che ne stanno condizionando l'impiego.

L'americano invece piacerebbe al West Ham, la società londinese potrebbe acquistarlo in previsione della possibile cessione del nazionale inglese Declan Rice.