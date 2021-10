La Juventus dopo un inizio difficile in campionato dal punto di vista del gioco e dei risultati sembra aver ritrovato quell'equilibrio che ha sempre contraddistinto le squadre di Allegri. La prestazione contro la Roma ne è la dimostrazione. È bastato infatti un solo gol ai bianconeri per vincere la partita ed avvicinarsi ai primi posti della classifica. Attualmente il primo posto è sempre distante dieci punti così come il secondo a di otto. Più vicini sono però il terzo e il quarto posto, dopo il match contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League ci sarà anche un'importante sfida contro l'Inter in campionato.

Il gol della vittoria contro la Roma è stato realizzato da Moise Kean. Il nazionale italiano ha sfruttato un assist di Bentancur. Ha deluso invece Federico Chiesa, che non è riuscito a sfruttare la sua velocità in contropiede. Il nazionale italiano però continua ad essere uno dei giocatori più seguiti nel calcio europeo. Per lui si parla di un interesse concreto di grandi società come Manchester United, Liverpool, Newcastle e Real Madrid. Secondo la stampa spagnola il centrocampista non sarebbe felice del suo inizio di stagione alla Juventus e per questo starebbe valutando la possibilità di lasciare la Juventus a fine stagione. Una delle destinazioni gradite dal giocatore sarebbe il Real Madrid.

Il centrocampista Chiesa potrebbe trasferirsi al Real Madrid la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il centrocampista Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il giocatore non sarebbe del tutto felice nella società bianconera, per questo starebbe valutando una nuova esperienza professionale la prossima stagione. Potrebbe trasferirsi al Real Madrid, con il tecnico Carlo Ancelotti che è un grande estimatore del nazionale italiano.

Di certo la valutazione di mercato del centrocampista è importante, si parla di almeno 100 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferme in Italia. Gran parte degli addetti ai lavori infatti parlano di Chiesa come riferimento del presente e del futuro della società bianconera.

Difficile quindi pensare che i bianconeri possano lasciarlo partire il prossimo calciomercato estivo. I giornali sportivi italiani invece parlano di altre possibili cessioni. I principali indiziati a lasciare Torino infatti sono Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Si parla anche di possibili rinforzi. Per il centrocampo i preferiti sembrano essere Aurelien Tchouameni e Renato Sanches, per il settore avanzato si valuterebbe l'acquisto di Dusan Vlahovic.