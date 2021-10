Andrè Onana avrebbe firmato un contratto con l'Inter. La notizia arriva direttamente da Valentijn Driessen. Il giornalista del Telegraaf ha dichiarato: "Ha effettivamente firmato con un altro club. Dalle voci che girano, penso proprio che sia l'Inter". Il classe 1996 non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 con l'Ajax e stando alle indiscrezioni di mercato potrebbe essere un nuovo calciatore nerazzurro a partire dalla prossima stagione calcistica. Il calciatore, che resterà squalificato fino al mese di novembre dopo la sanzione inflittagli dalla Uefa, in maglia nerazzurro potrebbe raccogliere l'eredità di Samir Handanovic.

Anche lo sloveno ha il contratto in scadenza al termine della stagione, ma se le sue prestazioni dovessero essere deludenti, si potrebbe arrivare alla fine del rapporto professionale con l'Inter. In tal caso, i dirigenti milanesi dovrebbero anche decidere il nome del calciatore al quale affidare la fascia da capitano. Il lizza ci sarebbero sia Milan Skriniar che Nicolò Barella. Quest'ultimo, inoltre, dovrebbe anche incontrare i dirigenti per discutere di un possibile rinnovo fino al 2026 con un conseguente adeguamento del contratto.

I dirigenti punterebbero Aguero, Izzo e Milinkovic

Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sarebbero molto operativi sul fronte mercato. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, avrebbe chiesto un rinforzo in difesa che potrebbe essere Armando Izzo.

L'ex Avellino non sta trovando spazio nel Torino e sarebbe perfetto per la difesa a tre. Inoltre, il contratto in scadenza avrebbe indotto li dirigenti ad intensificare i contatti con il suo agente Mino Raiola. Sarà fondamentale rinforzare anche l'attacco. La suggestione sarebbe, invece, Sergio Aguero.

L'argentino non è stato contento dell'addio di Lionel Messi e, anche a causa di un infortunio, non sta giocando nel Barcellona.

Il suo stipendio da circa 5 milioni di euro annui potrebbe però rappresentare l'unico limite perché la società milanese vorrebbe abbassare il monte ingaggi. Il sogno sarebbe Sergej Milinković-Savić, espressamente richiesto da Simone Inzaghi. Il serbo, che piacerebbe anche alla Juventus, avrebbe una valutazione di circa 100 milioni di euro e il patron della Lazio non avrebbe affatto intenzione di abbassare le pretese. Resta anche valida la pista che porta al prestito con diritto di riscatto del centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca, valutato circa 20 milioni di euro.