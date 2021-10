La Juventus dopo quasi tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Risalgono all'estate 2019 gli ultimi due investimenti sul mercato degli svincolati, con gli acquisti di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati a parametro zero dopo essere andati in scadenza rispettivamente con Paris Saint Germain e Arsenal. Acquisti però che non si sono rivelati utili alla società bianconera, sia dal punto di vista economico che sportivo. Entrambi guadagnano circa 7 milioni di euro a stagione, oltre al fatto che non hanno inciso come ci aspettava.

Soprattutto il gallese ha giocato pochissime partite anche a causa di alcuni infortuni muscolari. Entrambi potrebbero lasciare la società bianconera nei prossimi mesi. La Juventus però avrebbe individuato per la prossima stagione alcuni giocatori in scadenza che potrebbero essere utili per migliorare l'organico. Su tutti piacciono Alessio Romagnoli e Paul Pogba. Nelle ultime ore però si sarebbe aggiunto un altro nome come possibile investimento a parametro zero per la prossima stagione. Si tratta di Matthias Ginter, difensore tedesco del Borussia Monchengladbach. Il classe 1994 sarebbe seguito anche dall'Inter.

Il difensore Ginter possibile acquisto a parametro zero per la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Inter e Juventus potrebbero sfidarsi nei prossimi mesi per l'ingaggio a parametro zero del difensore del Borussia Monchengladbach Matthias Ginter.

Il classe 1994 va in scadenza di contratto a fine stagione e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società tedesca. Si tratta di un giocatore di qualità, nazionale tedesco, che può giocare sia in una difesa a quattro che in una a tre. Ginter potrebbe essere il sostituto di Matthijs de Ligt, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe trasferirsi al Chelsea.

Nel caso invece dovesse essere acquistato dall'Inter, sarebbe l'alternativa a Skriniar.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando su un altro parametro zero per la prossima stagione. Si tratta di Alessio Romagnoli, che difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Milan. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe trovare un'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione.