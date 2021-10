La Juventus, dopo l'addio di Massimiliano Allegri nel 2019, si è affidata a Maurizio Sarri con l'idea di dare un'impostazione di gioco diversa alla squadra. Il calcio europeo negli ultimi anni si è evoluto e si nota un gioco molto più offensivo. Lo stesso sta avvenendo anche in Italia, con i nuovi tecnici come Italiano, Dionisi e Zanetti che fanno giocare in maniera offensiva le proprie squadre. La scelta di affidarsi a Sarri non si è rivelata giusta per la Juventus, non tanto per le capacità tecniche dell'allenatore toscano, quanto per la rosa che aveva a disposizione.

I tanti acquisti effettuati nelle ultime stagioni non hanno reso come ci si aspettava, su tutti Rabiot, Ramsey e De Ligt. Ne ha parlato anche il giornalista sportivo Omar Savoldi in un articolo pubblicato su ilbianconero.com.

Secondo quest'ultimo, il progetto Sarri è stato un fallimento, così come quello di Pirlo, subentrato al tecnico toscano a giugno 2020. L'allenatore bresciano ha avuto difficoltà in campionato ed in Champions League, ha però vinto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. L'arrivo di Allegri a giugno 2021 sembrava la soluzione ai problemi, bianconeri ma c'è il rischio che anche il nuovo progetto sportivo del tecnico livornese possa rivelarsi un fallimento.

'Allegri ha una squadra peggiore rispetto al 2019'

Il giornalista sportivo Omar Savoldi, in un recente articolo, ha parlato delle difficoltà che sta riscontrando Allegri nella Juventus, su tutte "una difesa invecchiata a cui non basta il fin troppo famoso De Ligt" ed un "centrocampo labile con troppi giocatori inesistenti", ha aggiunto il giornalista.

Evidente il riferimento a Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati a parametro zero nell'estate 2019 ma che in queste stagioni non hanno inciso come ci si aspettava. Salvoldi ha poi criticato Allegri anche per la posizione in campo di Dybala e Chiesa, spesso lontani dalla porta e quindi non in grado di essere efficaci in fase realizzativa.

Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: "Allegri voleva cambiare mezza squadra nel 2019? Adesso ne ha una assai peggiore".

Il mercato della Juventus

Le dichiarazioni di Omar Savoldi trovano riscontro in gran parte degli addetti ai lavori. Sembra infatti mancare qualità a centrocampo e nel settore avanzato. Per questo non è da scartare la possibilità che a gennaio arrivi qualche giocatore per rinforzare la rosa bianconera. Difficile pensare ad investimenti pesanti, a meno che non ci sia qualche cessione. Per la mediana potrebbe arrivare Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022. Per il settore avanzato, il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.