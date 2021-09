La Juventus ha chiuso il calciomercato estivo con tre acquisti. Sono arrivati Kaio Jorge e Moise Kean come punte mentre a centrocampo il rinforzo è stato Manuel Locatelli. A questi bisogna aggiungere il ritorno dei giocatori che la scorsa stagione sono stati in prestito, ci si riferisce a Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Mattia Perin e Luca Pellegrini. Con l'addio di Cristiano Ronaldo, ci si aspettava però un acquisto di caratura internazionale per il settore avanzato. Tanti i nomi avvicinati alla Juventus, su tutti quello di Mauro Icardi, punta del Paris Saint Germain che con l'arrivo in Francia di Messi potrebbe raccogliere sempre meno minutaggio.

Alla fine però si è deciso di dare fiducia a Kean, che con la Nazionale italiana ha dimostrato di essere un giocatore importante.

Sul mercato portato avanti dalla Juventus durante l'estate ha parlato anche Giovanni Galeone, ex allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri. Intervistato da Radio Kiss Kiss, l'ex allenatore ha dichiarato che si aspettava da parte della Juventus l'acquisto di Dusan Vlahovic della Fiorentina. Galeone ha voluto parlare anche dell'addio di Cristiano Ronaldo e si è detto favorevole alla sua partenza "se si vuole lavorare ad un progetto di medio-lungo termine".

'Vlahovic piace ad Allegri'

"Ero convinto che la Juventus prendesse Vlahovic. Piace anche ad Allegri: ma a chi non piacerebbe un calciatore con le sue caratteristiche?".

Queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone in una recente intervista in riferimento al mercato estivo della Juventus. L'ex tecnico ha quindi sottolineato come il nazionale serbo sia un giocatore apprezzato dal toscano ma che comunque ha caratteristiche che piacciono a tanti allenatori. Non è un caso che anche l'Atletico Madrid abbia provato ad acquistarlo durante il Calciomercato estivo scegliendo poi di puntare su Antoine Griezmann nell'ultimo giorno di mercato.

Galeone sulla cessione di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus

Galeone ha voluto parlare anche dell'addio discusso di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United e concretizzatosi negli ultimi giorni di calciomercato. Ha dichiarato: "Il contratto di Massimiliano Allegri è di quattro anni, la Juventus guarda al futuro.

Cristiano Ronaldo ti garantisce 25 gol a campionatio ma se gli obiettivi sono a lungo termine, cederlo era la strada migliore". Una cessione che quindi l'ex tecnico approva e che giustifica la volontà della Juventus di costruire una rosa giovane ed affidarla ad un tecnico bravo a valorizzare i giovani di qualità. Lo dimostrano gli investimenti su Kaio Jorge, Moise Kean e Manuel Locatelli.