Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di calciomercato è quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza a giugno con l'Inter e per questo motivo, inevitabilmente, diversi club avrebbero messo gli occhi su di lui.

Un anno e mezzo fa era stato il Barcellona a fare un tentativo, andato a vuoto, così come sono falliti quelli della Juventus di qualche mese fa, anche se i bianconeri sono pronti a riprovarci l'anno prossimo insieme al Manchester United, a prescindere dal fatto che il giocatore possa o meno rinnovare il proprio contratto.

Nelle ultime settimane, il giocatore nerazzurro sarebbe entrato nei radar anche di Milan e Newcastle.

Milan e Newcastle su Brozovic

Brozovic potrebbe essere un nome caldo per il prossimo Calciomercato dell’Inter. Il mediano nerazzurro, acquistato dalla Dinamo Zagabria cinque anni fa per circa 8 milioni di euro, è nel mirino di alcuni dei più grandi club d’Europa. Marotta potrebbe valutare un eventuale addio ma, solo per una cifra molto più alta rispetto a quella pagata nel 2016. Per sedersi al tavolo delle trattative i nerazzurri vorrebbero, infatti, non meno di 45 milioni di euro. In caso di mancato rinnovo - ipotesi difficile ma non impossibile - l'Inter potrebbe decidere di vendere il classe 1992 già a gennaio, in modo tale da non perderlo a zero il prossimo 30 giugno.

Su Brozovic ci sarebbe un interesse concreto di Milan e Newcastle.

Il Milan si vorrebbe vendicare per le manovre dell’Inter per arrivare a Calhanoglu, contattato diverso tempo fa, approfittando del gelo esistente tra le parti. I rossoneri, infatti, nelle scorse settimane avrebbero sondato il terreno con Marcelo Brozovic per un eventuale accordo a parametro zero a giugno prossimo, quando scadrà il contratto del croato con i nerazzurri.

Brozo piace parecchio a Stefano Pioli, che lo ha già allenato proprio ai tempi dell'Inter, e numericamente rappresenterebbe il sostituto di Franck Kessie, anche lui in scadenza a giugno 2022.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista croato dei nerazzurri sarebbe stato messo nel mirino anche del Newcastle, che ha appena cambiato proprietà.

I club campione d’Italia dovrà fare i conti con gli sceicchi appena arrivati dall’Arabia Saudita e che hanno prelevato la proprietà dello storico club inglese. Il Newcastle, attraverso il lavoro di alcuni emissari, avrebbe già fatto presente all’entourage del centrocampista un alto gradimento per il calciatore croato, e la possibilità, qualora i discorsi di rinnovo con l'Inter non vadano a buon fine, di poter proporre un lauto e generoso compenso al 28 enne di Zagabria.

L'Inter starebbe lavorando al rinnovo

L'Inter avrebbe convocato il papà/agente di Marcelo Brozovic. Nei prossimi giorni, nella sede del club nerazzurro, andrà in scena un summit per provare a trovare la quadra per il rinnovo.

Il contratto di Brozovic scade il prossimo giugno e la sua richiesta è di 6 milioni di euro netti a stagione, compresi i bonus.

L'Inter non vorrebbe superare i 4 di parte fissa più bonus. L'aspetto che fa pensare a una soluzione positiva della trattativa è la volontà delle parti di proseguire insieme. Resta da superare la differenza economica. L'impressione è che ci si possa incontrare a metà strada, anche perché in casa nerazzurra c'è la volontà di confermare il più possibile la formazione dell'ultimo scudetto.