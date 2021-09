La Juventus in questa stagione ha deciso di effettuare un mercato senza investimenti importanti. La pandemia da coronavirus ha evidentemente appesantito il bilancio d'esercizio e nei prossimi mesi la società bianconera dovrà cercare di diminuire i costi. L'addio di Cristiano Ronaldo se da una parte ha rappresentato una minusvalenza finanziaria dall'altra ha permesso un risparmio sul monte ingaggi da circa 60 milioni di euro lordi. Gli investimenti effettuati hanno riguardati giovani, per il centrocampo è arrivato Manuel Locatelli e per il settore avanzato gli acquisti sono stati Kaio Jorge e Moise Kean.

Come dichiarato dal tecnico Allegri il nazionale italiano sarebbe arrivato anche in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo. Di conseguenza non può essere considerato il sostituto. Ci si attende quindi per la prossima stagione un investimento importante per il settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina non ha ancora prolungato il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Potrebbe lasciare la società toscana la prossima stagione per circa 70 milioni di euro.

La punta Vlahovic possibile acquisto della Juventus a gennaio

La Juventus starebbe lavorando ad un acquisto importante per il settore avanzato per la prossima stagione.

Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che difficilmente rimarrà alla Fiorentina. La punta potrebbe lasciare la società toscana per circa 70 milioni di euro, prezzo importante ma che potrebbe essere sostenibile per i bianconeri. Soprattutto se dovesse esserci una cessione pesante. Si parla infatti della possibile partenza di Matthijs De Ligt, che ha mercato in Inghilterra.

Ci sarebbe infatti il Chelsea sul giocatore, che potrebbe offrire alla Juventus circa 100 milioni di euro. Una somma che sarebbe utilizzata per l'acquisto di una punta ma anche di un centrocampista. A proposito di Vlahovic, piace a diverse società europee. Ci sarebbe infatti l'interesse concreto di Liverpool, Tottenham e Atletico Madrid per il giocatore.

Tutte società che non avrebbero problemi a garantire una somma importante alla Fiorentina per l'acquisto della punta.

La Juventus come già anticipato in precedenza potrebbe investire anche a centrocampo. A gennaio si starebbe valutando l'acquisto di Axel Witsel, mediano del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno 2022. Per quanto riguarda invece la prossima stagione piace Aurelien Tchouameni del Monaco. Raiola negli ultimi giorni ha parlato anche di un possibile ingaggio di Paul Pogba da parte della Juventus, sottolineando come dipenda dai bianconeri. Sembra però difficile pensare che la Juventus possa pagare un ingaggio da 20 milioni di euro a stagione al francese.