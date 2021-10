La Juventus, dopo un inizio difficile in campionato dal punto di vista del gioco e dei risultati, ha ritrovato serenità grazie alle quattro vittorie ottenute in altrettante partite giocate. Grande protagonista è stato Federico Chiesa, il centrocampista della nazionale italiana si è rivelato decisivo soprattutto contro Spezia e Chelsea. Ottima la partita giocata dal bianconero nel match di Nations League fra Italia e Spagna, nonostante la sconfitta per la nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini. E' stato proprio Chiesa a servire l'assist per il gol del 1 a 2 di Pellegrini, anche se inutile ai fini del risultato finale.

Il centrocampista è oramai uno dei migliori giocatori del calcio europeo e si sta confermando dopo il grande Europeo disputato con la nazionale italiana. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diverse società europee, fra queste Manchester United, Liverpool e Chelsea. A parlare del futuro professionale di Federico Chiesa è stato l'agente sportivo ed esperto di calcio inglese, Ivan Reggiani. Intervistato dalla tv di Calciomercato.it, ha infatti dichiarato che il centrocampista potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi.

'Chiesa potrebbe andare via molto presto dalla Juventus'

"Penso che ci sia interesse serio e importante da parte di società estere per Chiesa. Il centrocampista è il secondo-terzo giocatore come talento in Italia.

Apprezzato oltremanica, è molto sponsorizzato da Cristiano Ronaldo. Penso che Federico possa andare via molto presto dalla Juventus. Può superare i cento milioni tranquillamente". Queste le dichiarazioni di Ivan Reggiani a calciomercato.it. Non sorprendono le parole di Reggiani riguardo al fatto che Cristiano Ronaldo starebbe promuovendo l'acquisto di Chiesa, anche perché i due giocatori sono stati fino a qualche mese fa compagni di squadra alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Le dichiarazioni di Ivan Reggiani non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Il centrocampista Federico Chiesa dovrebbe infatti essere il presente e il futuro della rosa della Juventus. Anche perché la società bianconera avrebbe rifiutato in estate alcune offerte importanti intorno ai 100 milioni di euro.

La Juventus, intanto, lavora agli acquisti della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta. I preferiti sono Aurelien Tchouameni e Dusan Vlahovic.