La Juventus è attesa da due partite impegnative prima della sosta per le nazionali. Mercoledì 29 settembre ci sarà la seconda giornata di Champions League contro il Chelsea, poi sabato 2 ottobre il match di campionato contro il Torino. Il tecnico Massimiliano Allegri non avrà a disposizione gli infortunati Paulo Dybala e Alvaro Morata. A centrocampo mancherà il solo Arthur Melo. Il toscano dovrebbe continuare a dare fiducia a Bentancur, Locatelli e Rabiot. Probabile panchina invece sia per McKennie che per Aaron Ramsey, che durante il recente Calciomercato estivo avrebbero potuto lasciare la Juventus.

La società bianconera infatti non li considerava e non li considera incedibili. Il centrocampista americano ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Per quella somma potrebbe partire. Diversa invece la situazione di Ramsey, che pesa a bilancio sette milioni di euro netti a stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe lasciarlo partire a parametro zero durante il calciomercato invernale.

Il centrocampista Ramsey potrebbe rescindere il contratto con la Juventus

La Juventus potrebbe rescindere il contratto di Aaron Ramsey durante il calciomercato invernale. Il gallese infatti sta raccogliendo poco minutaggio in questo inizio di stagione.

Proprio per questo potrebbe valutare l'addio alla società bianconera. Pare difficile trovare società in grado di investire sul cartellino, anche perché il centrocampista guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Per questo le parti potrebbero trovare un'intesa sulla rescissione consensuale. La Juventus risparmierebbe molto sul monte ingaggi, il gallese ha un contratto a 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023, potrebbe però chiedere pure un indennizzo alla società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero Ramsey durante il calciomercato invernale. L'eventuale addio del centrocampista gallese potrebbe portare la società bianconera ad acquistare un altro centrocampista. Uno dei giocatori graditi dal tecnico Massimiliano Allegri per la mediana è Axel Witsel, che l'allenatore toscano avrebbe già voluto lo scorso calciomercato estivo.

Il belga ha il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund a giugno 2022. Per questo potrebbe lasciare la Germania a prezzo agevolato.

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato. Anche in questo caso i bianconeri starebbero valutando un giocatore in scadenza di contratto la prossima stagione. Si tratta di Alexandre Lacazette, punta dell'Arsenal. Il francese potrebbe rescindere già a gennaio, così da trasferirsi a parametro zero alla società bianconera.