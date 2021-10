Il 29 ottobre è stata una giornata importante per la Juventus. Si è infatti tenuta l'assemblea degli azionisti della società bianconera. Nell'occasione è stato avanzato l'aumento di capitale pari a 400 milioni di euro e confermato un bilancio 2020-2021 in negativo di circa 210 milioni di euro. Numeri evidentemente negativi, dovuti in particolar modo alla pandemia da coronavirus che nelle ultime stagioni ha condizionato l'economia mondiale, ed evidentemente anche il calcio. Sull'argomento ha voluto parlare durante l'assemblea degli azionisti anche il presidente Andrea Agnelli, che ha spiegato come il coronavirus abbia ridimensionato molto il mercato dei giocatori, svalutandoli.

Agnelli ha dichiarato: "Nel ciclo 2014-2018 il nostro fatturato è stato costantemente sopra i 400 milioni. Per questo motivo era arrivato il momento di investire, per pensare in grande. Poi è arrivato il coronavirus". Il massimo dirigente bianconero ha voluto parlare anche dell'addio di Cristiano Ronaldo, sottolineando come la Juventus venga prima di qualunque persona.

'La Juventus viene prima di qualunque persona'

"È stato un onore e un piacere averlo. Su quanto fatto sul campo non possiamo che applaudirlo e ringraziarlo per quanto ci ha fatto gioire". Queste le dichiarazioni di Agnelli in riferimento all'addio di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United negli ultimi giorni del Calciomercato estivo.

Il presidente della Juventus ha spiegato che dispiace averlo avuto in bianconero solo per un anno mezzo con il pubblico, in quanto nell'ulteriore anno e mezzo di permanenza a Torino si è giocato con gli stadi chiusi a causa della pandemia. Agnelli però ha voluto sottolineare che la maglia della Juventus richiede responsabilità, aggiungendo: "La Juve viene prima di qualunque persona".

Ha poi voluto rimarcare il fatto che anche il mercato dei giocatori ha subito un ridimensionamento importante rispetto alla fase pre-pandemia.

Andrea Agnelli ha parlato di Under 23 e Juventus Women

Il presidente della Juventus durante l'assemblea degli azionisti ha parlato anche dei progetti nati di recente, ovvero l'Under 23 e la squadra femminile: "L'Under 23 sta dando i suoi frutti: Fagioli, Frabotta e Dragusin sono in prestito per poi ritornare alla Juventus".

Sulla Juventus Women ha aggiunto: "Abbiamo vinto quattro scudetto consecutivi e quest'anno ci siamo qualificati per la prima volta alla fase ai gironi. Ci abbiamo creduto fin da quando abbiamo iniziato".