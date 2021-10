La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo difficoltà evidenti nel gioco e nei risultati. La sconfitta contro il Sassuolo arriva dopo alcuni risultati utili fra vittorie e un pareggio, quello contro l'Inter. Secondo gran parte degli addetti ai lavori però, alla Juventus manca qualità a centrocampo e una punta che possa finalizzare le azioni. L'addio di Cristiano Ronaldo sta evidentemente pesando, d'altronde il portoghese solo nella scorsa stagione ha realizzato più di 30 gol in bianconero. Per quanto riguarda il centrocampo invece ci si aspettava di più da determinati giocatori.

In particolar modo da Aaron Ramsey, arrivato a parametro zero nell'estate 2019 ma che in due stagioni non ha inciso come ci si aspettava. Infortuni e difficoltà di adattamento ai metodi di allenamento della Juventus sembrano essere le cause delle problematiche riscontrate dal centrocampista gallese. Fra l'altro non è stato convocato neanche per la trasferta di Verona per un infortunio muscolare. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe lasciare la Juventus durante il mercato di gennaio.

Il centrocampista Ramsey potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

La Juventus anche contro il Verona non potrà contare su Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese in questo inizio di stagione non è riuscito a dare un grande contributo ai bianconeri, nonostante ad inizio preparazione estiva Allegri avesse provato a costruire un nuovo ruolo per il giocatore. Venne infatti schierato davanti alla difesa nelle prime amichevoli fornendo anche discrete prestazioni.

Alla fine però con l'arrivo di Locatelli, Ramsey ha avuto sempre meno possibilità di giocare. La mancata convocazione per il match contro il Verona, anche se causa infortunio, ha suscitato disappunto anche fra i sostenitori bianconeri, molto critici con la decisione di Paratici (ex direttore sportivo della Juventus) nell'investire su un giocatore dall'ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione.

Il gallese potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio. Difficile trovare società pronte ad acquistare il suo cartellino, soprattutto perché ha un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. La Juventus sarebbe disposta anche a rescindere il contratto ma senza concedere eventuali indennizzi al giocatore.

Il mercato della Juventus

L'eventuale addio di Ramsey potrebbe portare la Juventus ad acquistare un centrocampista durante il mercato di gennaio. Difficile però investimenti pesanti considerata l'attuale situazione economica e finanziaria della società bianconera. Negli ultimi giorni si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno 2022.