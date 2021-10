La Juventus nelle ultime stagioni sta investendo molto in giovani di qualità, non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Nel recente Calciomercato estivo sono arrivati ad esempio il difensore Muharemovic, il centrocampista Solberg, rinforzi importanti per la Primavera. L'Under 23 bianconera invece è stata rinforzata dai giovani che nella scorsa stagione erano protagonisti con la squadra del tecnico Bonatti. Basti pensare alla punta Marco Da Graca, al centrocampista Fabio Miretti, al difensore Koni De Winter e al trequartista Matias Soulé.

A proposito della seconda squadra bianconera, nelle ultime ore è stato ufficializzato il primo contratto da professionista per un giocatore che probabilmente farà l'alternativa al titolare Israel. Si tratta del portiere Marco Raina. Il 19 enne ha firmato un contratto con la società bianconera fino a giugno 2022. Raina è cresciuto nel settore giovanile della Juventus facendo tutta la trafila e passando per Under 17, Under 19 e infine Under 23.

Marco Raina ha firmato il primo contratto da professionista fino a giugno 2022

La Juventus ha fatto firmare il primo contratto da professionista a Marco Raina fino a giugno 2022. Una soddisfazione importante per il 19enne, che è cresciuto nel settore giovanile bianconero.

Arrivato nel 2016 dal Pro Donero, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, fino ad arrivare all'Under 17 nel 2018 e nell'Under 19 nel 2019. Dal 2020 è nella Juventus Under 23 ma aveva un contratto giovanile fino alla firma di uno da professionista fino a giugno 2022. Raina proverà a convincere la società bianconera a confermarlo anche nelle prossime stagioni, anche se dovrebbe partire come riserva di Israel.

La stagione della Juventus Under 23 e della Primavera bianconera

La Juventus Under 23 del tecnico Lamberto Zauli proverà a ottenere risultati importanti anche in questa stagione, dopo che nella scorsa ha raggiunto i playoff. La rosa bianconera però sembra essere molto competitiva per la Serie C, basti pensare alla qualità dei vari De Winter, Soulé e Da Graca.

In questo inizio di stagione però i risultati non sono stati dei migliori. In sei partite, due le vittorie e quattro le sconfitte, con sei gol realizzati e nove subiti. Risultati migliori per la Juventus Primavera di Bonatti, che in quattro giornate di campionato ne ha vinte due e perse altrettante. I bianconeri però sono reduci dall'ottima vittoria in Youth League contro il Chelsea per 3-1. Protagonisti del match Mulatti e Soulé: l'argentino è attualmente un titolare dell'Under 23, ma considerando l'importanza della partita di Youth League è stato prestato alla Primavera di Bonatti.